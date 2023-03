6ix9ine gravement blessé, une nouvelle vidéo de la terrible agression révélée

Les fans sont toujours sous le choc et sans une nouvelle de 6ix9ine ! Pour le moment ni son entourage, ni son équipe de production n’a fait de commentaire suite à la terrible agression dont il a été victime le sulfureux rappeur américain, son avocat a été le seul à réagir mais sans donner de précisions sur l’état de santé de son client et sur les détails de cet incident.

6ix9ine agressé pour avoir balancé d’après Wack100 !

La vidéo du passage à tabac de 6ix9ine a fait le tour des réseaux et des médias. L’auteur de Gooba s’est fait frapper à plusieurs par un groupe d’individus ce mardi dans une salle de fitness de la ville de Los Angeles. Les agresseurs ont profité de l’occasion car le rappeur s’est déplacé sans ses gardes du corps. Des nombreuses vidéos de l’agression circule sur la toile et dans une nouvelle séquence filmée par une caméra de surveillance de la salle de sport, les images révèlent les visages des trois assaillants supposés en train d’entrer dans l’établissement avant de se diriger dans le sauna où se détend Tekashi 69.

Lors de cette attaque, 6ix9ine s’est fait frapper au sol par trois hommes, des coups de poing et de pied lui ont été portés à plusieurs reprises. L’artiste souffre de nombreuses blessures notamment au visage, il a des côtes cassées et un caillot de sang dans l’œil. Transporté aux urgences pour être soigné, Tekashi 69 semble toujours être hospitalisé 48 heures après les fait et n’a encore fait aucun commentaire sur l’incident. L’ancien manager de 6ix9ine, Wack100 a adressé un message de compassion sur les réseaux envers le rappeur en assurant que le fait d’avoir balancé ses anciens associés à la justice en est la cause. « Ils lui ont fait ça pour avoir balancé, puis ils sont allés se balancer eux-mêmes. Le buzz est le nouveau crack. 6ix9ine je te souhaite un bon rétablissement. Souhaitons lui un prompt rétablissement. » a-t-il déclaré.

L’indentié des trois agresseurs n’est toujours pas connus, une rumeur affirme que son garde du corps nommé Bam-Bam est impliqué dans l’agression mais il a nié l’information en défiant les auteurs de cet acte de venir se battre avec lui contre 10 000 dollars.

Man Films Aftermath of 6ix9ine Assault: “Police Can’t Help You Now”pic.twitter.com/nvAiZ1iMst — Kollege Kidd (@KollegeKidd) March 23, 2023