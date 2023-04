Maes devient milliardaire en...

Le rappeur Sevranais cartonne !

Maes a franchi un nouveau cap cette année grâce au succès de son dernier album et le prouve en chiffres avec le milliard de visionnages sur Youtube, un bel exploit à son actif sur le site d’hébergement de vidéos en attendant de découvrir le prochain clip extrait de son opus Omerta paru 10 mars 2023 qui s’approche du seuil des 50 000 ventes pour obtenir la certification de disque d’or.

A lire aussi : Maes, une embrouille éclate en direct à Skyrock, « tu as cru j’étais Booba »

Le succès de Maes est phénoménal

Maes a réussi à atteindre les sommets ces derniers mois avec le single « Fetty Wap » extrait de l’album « Omerta », le clip totalise 22 millions de de visionnages sur Youtube en seulement 4 mois d’exploitation et figure toujours dans le Top 50 des singles les plus écoutés en France sur la plateformes de streaming Spotify plusieurs mois après sa parution. Ce morceau toujours aussi populaire a notamment permis au rappeur du 93 d’atteindre un nouveau seuil dans sa carrière en plus de ses récents clips, « Malembé » en featuring avec Gims qui cumule 3 millions de vues, « Galactic » avec 10 millions de visionnages et enfin la lyrics vidéo de « Opaque » avec 3,5 millions d’écoutes.

Madrina a largement contribué au milliard de l’artiste du 93

Même s’ils sont désormais en clash, le duo Maes et Booba a fait exploser le nombre des vues du Sevranais sur Youtube pour arriver à ce stade du milliard de vues en l’espace de 5 ans avec une mise en ligne de sa chaine en 2017 lors de la sortie du premier volet de « Réelle Vie », il cumule aussi 1,8 millions d’abonnés. Au niveau de ses plus grandes réussites, il y a le clip « Billets verts » avec 75 millions de vues, son plus gros succès « Madrina » avec 133 millions de visionnages, « Distant » en compagnie de Ninho avec 81 millions, une autre collaboration avec B2O sur « Blanche » totalisant 89 millions de vues alors que sa connexion avec Jul sur « Dybala » atteint les 64 millions.