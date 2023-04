Piqué sur Marine Le Pen, la réponse cinglante de Cédric Doumbé

Cédric Doumbé ne craint pas Marine Le Pen et le fait savoir ! « T’es ma go » balance même celui qui enchaine les sorties médiatiques et vient d’être interrogé au sujet de la présidente du Rassemblement national dans son dernier entretien avec Guillaume Pley pour le média Legend. Le combattant français de MMA a encore fait dans le trash talk à l’américaine mais comme souvent avec beaucoup d’humour et le sourire.

Champion du monde de kickboxing, combattant MMA et trashtalkeur de légende, Cédric Doumbé pourrait bientôt faire ses débuts dans l’UFC mais pour le moment l’athlète français n’a pas officialisé son choix de rejoindre la célèbre ligue américaine dirigée par Dana White et a accepté l’invitation de Guillaume Pley pour répondre à ses questions. Face au journaliste du nouveau programme diffusé sur Youtube nommé Legend, il raconte ses meilleures anecdotes de carrière et ses propos concernant Marine Le Pen ont donné lieu à une séquence originale pour le moins amusante.

Sans peur, Cédric Doumbé s’adresse explicitement à Marine Le Pen

Après son entretien avec le rappeur français Maes à l’occasion de la sortie de son album Omerta, puis avec Franck Colin, le trafiquant de drogue inculpé dans l’affaire Air Cocaïne dont une série documentaire vient d’être dévoilée sur Canal Plus, Guillaume Pley a fait face à Cédric Doumbé. Le sportif français s’est exprimé sur tous les sujets évoqués sans langue de bois. Vainqueur de ses quatre premiers combats dans l’octogone, « The Best » enchaine les sorties médiatiques depuis son récent triomphe sur le ring face à Pawel Klimas et ne cesse de provoquer les stars du MMA comme Conor McGregor pour un combat et vient de s’attirer les foudres de l’influenceur Mounir Moons. Dans son échange avec l’ancien animateur de NRJ, Doumbé a été questionné sur Marine Le Pen et a fait passer un message à la femme politique française.

Marine Le Pen ne risque pas vraiment d’apprécier cette déclaration. Le combattant français né à Douala au Cameroun s’est dit serein sur sa « situation administrative » en déclarant sur son ton humoristique habituel, « Marine… Marine, t’es ma go hein ! Marine, je t’aime bien ! » puis de préciser, « Bon, maintenant j’ai mes papiers, donc je peux dire ce que je veux. Non, j’ai pas vraiment peur d’elle. On va la mettre au niveau 1 sur l’échelle de la crainte. ».