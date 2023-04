Travis Scott se balade dans la rue au Japon mais personne ne le reconnaît

Séquence étonnante au Japon pour Travis Scott, personne ne le reconnaît dans la rue ! Le rappeur américain est une véritable star dans son pays aux Etats-Unis, il est impossible pour lui de passer incognito en se promenant dans une ville mais dans les pays Asiatiques, la donne est toute autre.

La popularité de Travis Scott n’est plus à prouver ! L’artiste compte 46 millions d’auditeurs mensuels sur Spotify, il est suivi par 49 millions d’internautes sur Instagram et sa chaine YouTube cumule 16 millions d’abonnés. Même s’il a été marqué par le drame de l’Astroworld au mois de novembre 2021 à Houston qui a causé la mort de 10 personnes et plus de 300 blessés, Jacques Berman Webster II de son vrai nom poursuit sa carrière et connait toujours autant de succès auprès du public.

Travis Scott choqué de passé incognito au Japon

« Je n’ai rien su jusqu’à quelques minutes avant la conférence de presse. C’est là que j’ai réellement appris ce qui s’est passé. Même après le concert, vous entendez des choses sur lesquelles vous n’avez pas de détail jusqu’à ces quelques minutes avant la conférence de presse » s’était-il défendu sur les événements tragiques de l’Astroworld.

« A chaque fois que vous entendez quelque chose comme ça, vous avez envie d’arrêter le concert, vous voulez être sûrs que les fans reçoivent toute l’attention dont ils ont besoin. A chaque fois que j’ai pu faire quelque chose comme ça, je l’ai fait. » avait décrit Travis Scott sur le déroulement des faits en se justifiant ne pas avoir été tout de suite informé de l’incident pendant sa performance sur scène et n’avoir rien entendu en raison de la musique dans ses oreillettes. Aujourd’hui, Travis a tourné la page sur ce drame et a pu remonter sur scène pour la première fois au mois d’aout dernier en Angleterre, à Londres après une longue période d’absence scénique .

Même si l’apparition publique de Travis Scott attire les foules dans la plupart des pays du monde ce n’est pas le cas au Japon. Pire encore, la population locale ne semble pas le connaitre. En effet dans une séquence insolite diffusée sur les réseaux, le rappeur apparait en train de se balader tranquillement dans le pays insulaire situé dans l’océan Pacifique et tout le monde au tour de lui reste indifférent à sa présence. Personne ne l’a reconnu et le chanteur ne s’y attendait pas et il en a profité pour immortaliser le moment en prenant la pose dans la rue au milieu des passants.