Drake mise gros sur Israel Adesanya et peut empocher une somme colossale

Drake n’a pas pu s’empêcher de parier sur le vainqueur du choc du MMA à l’UFC 287 entre Israel Adesanya et Alex Pereira. Connu pour sa réputation de chat noir dans toutes les disciplines sportives notamment le football, le rappeur Canadien n’est pas prêt de s’assagir dans ses paris les plus fous comme l’atteste sa dernière mise.

Le nouveau pari fou de Drake !

Drizzy a encore lâché les billets et compte remporter un montant astronomique à l’occasion de l’UFC 287, le prochain événement d’arts martiaux mixtes produit par l’Ultimate Fighting Championship. Ce spectacle de déroule ce samedi 8 avril au Kaseya Center de la ville de Miami en Floride. Après avoir gagné la somme de 1,7 million de dollars avec le titre de champion de l’UFC des poids mi-lourds au début du mois de mars grâce à la victoire expéditive de Jon Jones sur Ciryl Gane, Drake semble avoir enfin fait oublier sa poisse habituelle qui le poursuit depuis plusieurs années dans le monde du sport et suit désormais de prêt le MMA.

Même s’il affiche fréquemment ses paris en ligne les plus fous sur le football, le basket-ball ou encore le football américain, Drake a déjà perdu beaucoup d’argent avec ses mises et en a souvent fait les frais de ses erreurs mais avec sa fortune estimée aux environs de 250 millions de dollars. Le chanteur n’est pas prêt de s’arrêter à s’adonner à sa passion de parier sur des événements sportifs et le MMA lui réussi plutôt bien.

Israel Adesanya selon le rappeur !

En effet le récent triomphe de Jon Jones a pourrait enfin avoir mis fin à sa malédiction, Drizzy est donc confiant pour essayer de remettre ça à l’UFC 287 pour le combat au sommet entre Israel Adesanya et Alex Pereira, il imagine le pratiquant nigérian naturalisé néo-zélandais de MMA vainqueur de ce duel dans l’octogone et a pari sur une victoire de ce dernier avec un pari de 900 000 dollars pour empocher potentiellement 2 725 000 dollars.

Un choix risqué car Israel Adesanya a perdu face à Alex Pereira par KO au mois de novembre dernier mais « The Last Stylebender » est déterminé à reprendre sa ceinture des moyens et compte 23 victoires pour 2 défaites en 25 combats dans la cage.