Dinos et Aya Nakamura, c’est officialisé

La connexion entre Dinos et Aya Nakamura est validée !

Ça s’annonce comme une grosse collaboration à venir, mais il faudra encore patienter un peu avant de la découvrir, car aucune de date de sortie n’a été communiquée. Le rappeur du 93 a révélé l’information en exclusivité ce jeudi soir sur scène au théâtre du Châtelet à Paris lors de la cérémonie des Flammes sans donner plus de précisions pour le moment.

Sous représenté aux Victoires de la musique, le rap s’est offert sa propre cérémonie de récompenses et Dinos a triomphé. Il a reçu la Flamme 2023 de « l’album rap de l’année », avec le projet « Hiver à Paris » sorti le 4 novembre 2022. Ce double album séparé en deux parties avec Rive Droite et Rive Gauche comporte 21 morceaux avec plusieurs invités, Lossapardo, Hamza, Ninho, Laylow sur deux chansons, SCH, Akhenaton et Lous and the Yakuza, une belle consécration pour l’artiste français originaire de La Courneuve.

Lors de sa performance sur scène pour les Flammes 2023 avec l’interprétation en live de son single « 93 mesures », Dinos a adressé un message émouvant à Tiakola, « Nous venons de la même ville, je t’ai vu commencer à rappeur et voir ce que tu deviens me remplit de joie et me rend fier », rendu hommage à Disiz (vainqueur de la Flamme du featuring de l’année avec Damso pour le titre, « Rencontre »), « Merci de m’avoir inspiré tout au long de ma carrière » avant de dévoiler avoir enregistré un featuring avec Aya Nakamura, « Viens, on sort notre son wesh » a-t-il annoncé. On a désormais hâte d’entendre ce featuring incroyable !

Dans cette soirée, Aya Nakamura souvent boudée des Victoires de la Musique, a également remporté la Flamme de l’artiste féminine de l’année.

🚨La performance de Dinos pour les Flammes 2023 ! pic.twitter.com/GpnefNTo7i — DailyRap (@DailyRapFrance) May 11, 2023