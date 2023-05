Aya Nakamura en concert, c’est chaud

« Incroyable vraiment », « Oh, c’est chaud là », les fans sont sous le charme d’Aya Nakamura pour le début de sa tournée DNK Tour, la chanteuse française a fait sensation sur scène avec les premières dates de ses concerts.

Il y a quelques jours, Aya Nakamura a lancé les festivités de son DNK Tour pour présenter à son public sur scène les morceaux de son dernier album DNK certifié disque d’or avec une première date à l’Arkéa Arena à Bordeaux, sa tournée va passer dans toute la France et dans plusieurs pays d’Europe, le Portugal, la Belgique, la Suisse ainsi que trois dates événements à l’AccorHotel Arena de Paris du 26 au 28 mai 2023.

La nouvelle égérie de Lancôme a surpris le public avec ses prestations sur scène lors de ses premiers concerts devant 10 000 personnes de cette tournée avec l’interprétation de ses plus gros tubes sous la forme d’un medley, des singles de son dernier opus et avec sa mise en scène ainsi que ses tenues. Les spectateurs ont partagé des nombreuses images d’Aya Nakamura sur scène pour montrer qu’elle a réussi à enflammer le public lors de ses performances, même si ses fans comblés par le spectacle peuvent regretter que la chanteuse se refuse de réaliser un concert au Stade de France, « Le son n’a pas le même rendu qu’à un Bercy. Je suis allée à des Bercy, à des Zénith, etc. Je pense vraiment que la meilleure idée, c’est Bercy. C’est aussi pour ça, je pense, que certains artistes le font plusieurs fois. Ça fait plus match de foot. », a-t-elle confié à ce sujet.

Découvrez quelques vidéos d’Aya Nakamura en concert pour le début de sa tournée relayées par les internautes.

Ils sont trop chauds à lyon et c’est carrément différent de la 1ere @AyaNakamuraa #AyaNakamura pic.twitter.com/mu0XhpMVNs — Xsl1 (@Saint_chrislin) May 23, 2023

AYA NAKAMURA A LYON .

Incroyable vraiment 😍 . #ayanakamura pic.twitter.com/Wdyeo9XZKG — Aya nakamura (@Ayanakamura_of) May 23, 2023

Pour la 1ere de sa tournée, @AyaNakamuraa a prouvé que c’était elle la 👸#AyaNakamura pic.twitter.com/MO9JwryaHj — Xsl1 (@Saint_chrislin) May 21, 2023