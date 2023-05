« Elles ont les mêmes besoins que les hommes », Aya Nakamura ose le clamer

Peu avant la sortie de son album DNK certifié disque d’or, Aya Nakamura avait été attrapée par les internautes en flagrant délit à suivre du contenus pour les adultes. Cela avait choqué une partie de ses fans mais pourtant la chanteuse a toujours eu des paroles se*uellement explicites dans ses chansons.

Au mois de janvier dernier peu temps après la sortie du single « Baby » dont le clip affiche près de 30 millions de visionnages, les internautes ont découvert les contenus très suggestifs que Aya Nakamura apprécie sur Twitter. L’affaire avait fait le buzz sur les réseaux mais l’interprète de Djadja n’avait pas été affectée par les révélations et cela n’a pas nui à la promotion de son projet. Même si elle s’est retrouvée identifiée en train de visualiser et d’aimer des vidéos ou encore des gifs interdit aux moins – 18 ans, Aya a toujours assumé d’avoir des textes un peu trop crues.

Alors que Vladimir Boudnikoff a récemment laissé sous-entendre de nouveau être en couple avec Aya Nakamura pour le meilleur et le pire, elle avait confié dans une ancienne interview en 2021 des explications sur le sujet de ses textes. « Tout le monde est étonné par la chanson ‘Préféré’. Pour moi, le se*e est naturel et en parler aussi. Il n’y a pas de mal. Cela fait partie des choses de la vie. » avait-elle déclaré avant de s’expliquer pour clairement.

Les femmes ont les mêmes besoins que les hommes. J’ose le dire. Quand les hommes chantent ce genre de trucs, ça ne choque personne. Si je peux apporter de la confiance en soi à certaines filles, tant mieux.

Cette déclaration livre une justification sur le fait qu’elle ait été attrapée en train de regarder du contenus un peu trop explicites sur les réseaux et cela n’empêche pas son succès.

Dans son actualité du moment Aya Nakamura vient de tourner le clip de sa collaboration avec SDM sur le morceau « Daddy« , la vidéo sera disponible ce mercredi 3 mai sur Youtube.