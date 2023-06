Sadek répond avec la manière aux critiques sur ses ventes

Sadek recadre ses détracteurs

Le rappeur du 93 a réagi de la meilleure des manières aux haineux sur Twitter à l’annonce des chiffres de ventes de son dernier album “Ouvert tout l’été” paru le 16 juin. Ce vendredi, à la publication du dernier Top Albums, les chiffres de cet opus de Sadek pour sa première semaine d’exploitation sont tombés.

Cette Jul a encore pris la première place du Top Album avec “C’est quand qu’il s’éteint ?”, le projet s’est écoulé à 21 487 équivalents ventes et totalise désormais 60 484 ventes en deux semaines. En peu plus bas au classement, Sadek prend la quatrième place avec “Ouvert tout l’été”. L’opus de 20 titres avec Ninho, Biga Ranx, Marrela, thaHomey, Kai du M et Nordo en featuring s’est vendu à 4 995 exemplaires, dans les détails, il a réalisé 200 ventes en phyisque, 15 ventes en téléchargement et enfin 4 780 ventes en streaming.

Même s’il avait déjà réalisé un meilleur démarrage avec certains de ses précédents projets dans sa carrière, Sadek s’est satisfait de ce score honorable. L’artiste originaire de Seine-Saint-Denis a en effet commenté à un tweet du média Kultur avec le message, “Sadek réalise 4 995 ventes en 1ère semaine avec son projet « Ouvert tout l’été » !”. “Tres content , merci à ceux qui ont prêté une oreille ! Et ceux/celles qui trouvent que c’est pas assez Achetez streamez , partagez lol. Instincts productions” a-t-il réagi pour répondre aux détracteurs qui affirment que c’est un flop, il est clairement d’un tout autre avis et se contente de ce score tout en encourageant le public d’acheter le disque ou l’écouter sur les plateformes de streaming.

