Sadek parle de sa fortune, “je suis multimillionnaire, 10 000 $, c’est un grec pour moi”

Toujours aussi expressif sur le réseau social Twitter, Sadek vient de faire quelques confidences sur sa fortune en révélant être multimillionnaire, alors qu’il avait déjà révélé à la sortie de sa dernière mixtape ne pas avoir besoin de la musique pour vivre et subvenir à ses besoins.

Sadek est multimillionnaire !

Dans ses nombreuses prises de parole sur Twitter, Sadek s’est exprimé sur sa fortune personnelle pour répondre à ses détracteurs, tout en faisant quelques révélations sur sa vie privée. En réponse à un internaute, il assure être multimillionnaire. “Je les comprends, c’est dur d’accepter la vérité, je suis multimillionnaire, pas parce que je suis un génie, je n’ai pas besoin de sucer des b****, je suis un bon, un superpapa et une bête de mari. Tellement plus facile de se rabaisser pour faire plaisir aux frustrés, mais non, ce n’est pas Jojo ça”, explique-t-il dans un premier tweet en réaction aux critiques d’un internaute.

Sadek précise ensuite que ce n’est pas avec la musique qu’il a réussi à se bâtir une telle fortune : “Jojo ne vend pas beaucoup de CD, par contre, il sait identifier les bons projets. Après le $Bonk, il est sur le $Ponke. Je viens de mettre 10 000 dollars, on en reparlera dans quelques jours, mes gourmands. Signé le fou. Ah, et je vous emmerde et je rentre chez moi.”, décrit le rappeur du 93. Il y a quelques semaines, il avait confié vivre confortablement à Dubaï grâce à sa richesse avec ses activités en dehors du rap. Face aux questions des fans sur l’origine de sa fortune, l’artiste a ajouté : “Non, moi, j’aime prendre des risques, j’ai les moyens, je suis MM (MULTIMILLIONNAIRE). 10 000 dollars, c’est un grec pour moi. Ce n’est pas tout le monde qui peut être astronaute. Restez entre gens bienveillants et laissez-nous prendre le taureau par les cornes.”.

Une mise au point de Sadek qui devrait faire taire certaines critiques de ses détracteurs sur le train de vie qu’il affiche sur les réseaux et sa réussite professionnelle sans la musique.

