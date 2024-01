Sadek adresse un message direct à Cedric Doumbe

Après avoir annoncé qu’il ferait des révélations sur son conflit avec Werenoi, Sadek vient de s’adresser directement à Cédric Doumbé, qu’il avait déjà interpellé de manière virulente au mois de novembre dernier.

“Pardon Cédric Doumbé, j’avais oublié que tu avais peur de t’exprimer”, avait lancé Sadek il y a quelques semaines à l’encontre de Doumbé, lui demandant de se battre avec un combattant israélien de MMA en raison de ses propos contre la population de Gaza. Le pratiquant français de MMA, pourtant très actif sur les réseaux, n’avait pas réagi à cette sollicitation et prépare désormais son combat au sommet contre Baki, prévu pour le mois de mars prochain à l’Accor Arena.

Sadek interpelle Cédric Doumbé !

Sadek n’a pas réussi à susciter de réaction de la part de Cédric Doumbé, qui est resté impassible face aux propos du rappeur à son encontre. Cependant, ce dernier vient de récidiver en lui adressant un nouveau tweet, le mentionnant au sujet du traitement des musulmans en France. “Salut Cédric Doumbé, merci d’illustrer à quel point les musulmans de France se font manquer de respect. Continuez à vous comporter comme des serpillères, ils ont raison de s’essuyer les pieds sur VOUS. Le confort matériel n’est pas éternel, ‘Akhi'”, a tweeté Dek-Sa, avant d’ajouter : “Oui totalement, plonger dans les ténèbres, se repentir et essayer de s’améliorer chaque jour, je crois avoir compris le message moi”, en réponse à un internaute ayant commenté son message précédent : “C’est vrai que toi, tu illustres bien la voie à suivre pour les musulmans”.

Pour l’instant, Cédric Doumbé n’a pas répondu aux tweets de Sadek et continue de provoquer Baki sur Twitter pour mettre la pression avant leur affrontement. Un autre rappeur français, Alpha 5.20, vient également de s’adresser à The Best pour exprimer son agacement face à son comportement provocateur, en opposition avec sa foi religieuse selon son opinion. “Cédric Doumbé. Le syndrome du converti qui veut en faire trop finit souvent mal”, a déclaré Alpha 5.20 en pointant du doigt le sportif concernant la religion musulmane. “Exceller dans ton art, cher frère, et laisse humblement la foi te guider. Ce n’est pas de l’arabisme, ce n’est pas un spectacle, c’est un marathon”, a écrit le membre du groupe Ghetto Fabulous Gang sur Instagram.

Salut @CedricDoumbe merci d’illustrer à quel point les musulmans de France se chient dessus , continuez à vous comporter comme des serpillères ils ont raison de s’essuyer les pieds sur VOUS 🤷‍♂️❤️ Le confort matériel n’est pas éternel « Akhi » — sadek (@Sadekniuum) January 28, 2024

Oui totalement , avoir plonger dans les ténèbres se repentir et essayer de s’améliorer chaque jour , je crois avoir compris le message moi 🤷‍♂️ — sadek (@Sadekniuum) January 28, 2024