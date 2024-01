Sadek menace de révéler la vérité sur son avec clash Werenoi

Après ses révélations contre Werenoi et l’annonce d’un featuring qui n’est finalement pas sorti, Sadek vient encore de s’en prendre à la révélation masculine de 2023 des Victoires de la musique et promet de raconter toute la vérité sur leur conflit dans un podcast à venir.

Depuis quelque temps, Sadek règle ses comptes dans le rap game. Il s’est attaqué à Booba, Ninho et ensuite à Werenoi. Ce dernier aurait tout d’abord dû figurer sur la dernière mixtape “NLC 2” mais suite à leur embrouille, le titre n’est pas sorti. Dek-Sa a aussi affirmé être à l’origine de morceaux du rappeur français originaire de Montreuil en Seine-Saint-Denis avant de confier des informations sur son passé avant de percer dans le rap : “C’est moi qui ai insufflé cette stratégie à Werenoi. Il rechargeait des trottinettes à Paris“, a-t-il assuré. Il a également visé son producteur, “Babsplrmusic. Il se prétend producteur de Werenoi, mais c’est moi qui ai les contrats.”.

Sadek prêt à tout balancer sur Warenoi ?

Les tensions s’étaient apaisées et Werenoi n’a pas répondu aux provocations tout en annonçant la sortie de son nouvel album “Pyramide“. Cependant, Sadek vient d’en remettre une couche avec de nouvelles menaces. “Je vais juste prendre le temps d’expliquer dans quel contexte et quel travail on a fait ensemble. On va en studio ensemble. Comme je te l’ai dit, il y a quelque chose que je n’enlèverai pas à Werenoi, c’est qu’il est un artiste ultra-talentueux. Et quand je t’ai parlé de Kore avant, c’est-à-dire que moi, j’ai appris une science de la musique que je ne m’applique pas, même si je sais ce qui marche”, déclare Johnny Niuuum dans l’extrait vidéo de ce podcast.

“Imagine, c’est comme un mec qui a la recette de Coca-Cola, mais ça l’amuse plus de faire du soda stream en mélangeant des saveurs. C’est ça mon kif, ça a toujours été ça”, ajoute Sadek à la fin de la séquence qui laisse présager qu’il va livrer toute sa version de l’affaire des embrouilles avec Werenoi.