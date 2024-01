Sadek provoque Booba pour se battre, “je te prends…”

Sadek continue de titiller Booba et vient encore de le défier une énième fois pour régler des comptes dans un hypothétique face à face que les deux rappeurs ont déjà évoqué à plusieurs reprises, mais sans parvenir à se rencontrer, même lors du passage à Dubaï de B2O au mois de novembre, cela avait failli enfin se concrétiser. Dek-Sa a décidé d’en remettre une couche et le DUC a encore répliqué.

Clash : Sadek tacle encore Booba !

Pas de répit pour Booba et Sadek, les deux artistes ne cessent de s’adresser des piques sur les réseaux sociaux. Sadok Bourguiba a réaffirmé son intention d’en découdre avec son rival pour mettre fin à leur embrouille, alors qu’il avait pourtant tenté de faire la paix il y a quelque temps en proposant une discussion en face-à-face, alors que B2O a récemment adressé un message pour expliquer qu’ils ne sont pas en guerre malgré leur conflit et de le tacler sur les ventes d’albums : “Sadek, ça se voit tu n’en as pas fait beaucoup des guerres. Que des batailles de nourriture. On n’est pas en guerre, rassure-toi, ce n’est pas ça la guerre. Continue à murmurer à l’oreille des chevaux et prends tes cachets. Et pour info, grand businessman que tu es : 83 % de zéro ça fait zéro. Tu es en dessous des 3 000 ventes en deuxième semaine. Tu es très mauvais rappeur et producteur. Objectivement. Et bon retour en France. Tu remercieras Inès pour ces renseignements. Ton faux plâtre, les béquilles, la chaise roulante, toute la mise en scène. Tu t’étais cassé le pied comment déjà ? En mangeant un cheeseburger ? Vous vous éclatez comme des p’tits fous en tout cas !”.

Cela n’a pas assagi Sadek, qui ne compte pas lâcher Booba. Dans plusieurs publications sur Twitter, il a fait part de son souhait de se voir en face : “Je te prends aux échecs, en débat, en bagarre, au chi-fou-mi. J’ai fini la politesse avec toi. Je te retourne sans âme, Booba toi, tu veux que parler en public et aller poukave, réponds-moi en DM. On se voit n’importe où quand tu veux. (…) Laisse la new wave tranquille, gros jaloux que tu es, T’AS 50 piges.”. “J’en suis à je te prends devant toute la francophonie, t’es prêt ?”, poursuit Sadek dans un autre tweet en réponse à un message de Booba qui se moque de sa transformation physique, ou encore, “Sûr et certain, tu veux ? Concrètement, tu veux ?”. Le rappeur du 93 est visiblement très motivé pour se battre, une proposition à laquelle B2O n’a pas donné suite pour le moment.

Les deux hommes ont ensuite enchaîné les échanges provocateurs sur les réseaux sociaux pour poursuivre les attaques dans un clash qui ne semble pas près de trouver une issue.

Sûr et certain , tu veux ? Concrètement , tu veux ?? https://t.co/TZ3J9ZjwrG — sadek (@Sadekniuum) January 16, 2024

Je te prends aux échecs , en débat , en bagarre , au chi-fou-mi j’ai fini la politesse avec toi je te retourne sans ame @booba toi tu veux que parler en public et aller poukave réponds moi en dm on se voit n’importe où quand tu veux GROSSE POUKAVE GIGA GROSSE TRUFFE COCU ET… pic.twitter.com/Uo4AngP6dv — sadek (@Sadekniuum) January 15, 2024

Y’a aucun milieu , t’es juste une poucave Jean Édouard ça te va super bien https://t.co/gdG3dUVohH — sadek (@Sadekniuum) January 16, 2024

J’en suis à je te prends devant toute la francophonie , t’es prêt ? https://t.co/oYDfbAvBgJ — sadek (@Sadekniuum) January 16, 2024