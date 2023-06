Les rappeurs les plus techniques d’après Ziak l’ayant traumatisé

Ziak traumatisé par la technique de trois rappeurs !

En promo pour son album Chrome paru au mois de février sur lequel figure le single “Même pas un grincement” produit par Sam Tiba, Ziak a accepté d’accorder une interview exclusive à Mouloud Achour alors qu’il est pourtant habitué à adopter une stratégie marketing très discrète dans les médias.

Dans cet entretien avec le média Clique, le rappeur masqué à l’identité inconnue s’est ouvertement confié sur divers sujets dont sa personnalité qu’il évite de mettre en avant, ses influences musicales, le rap américain, la drill ou encore les rappeurs français les plus techniques selon son opinion en faisant l’éloge de quelques-uns de ses compères.

Kery James, Salif ou encore Siboy l’ont impressionné

“C’est qui les MC’s qui t’ont traumatisé dans leur technique ?”, questionne Mouloud Achour en plein milieu de l’interview, “Si on parle en France, qui m’a traumatisé dans sa technique ? Oui, les mecs comme Kery James, Salif“ répond pour commencer Ziak en citant les noms de Kery James et Salif admiratif des deux rappeurs avant d’expliquer pourquoi. “Salif c’est n’importe quoi. Chaque phrase qu’il dit, tu t’en souviens. Genre dans un morceau, tu l’écoutes, tu te souviens de tout. C’était un truc de ouf“, décrit-il sur l’ancien membre du collectif IV My People formé par Kool Shen.

Ziak parle ensuite d’un artiste moins connu, repéré par Booba et ancien membre du label 92i, Siboy. “La technique dans plus moderne ? Siboy, je trouvais ça cool. Siboy, il arrive comme un Américain”, affirme-t-il avant de justifier ses critères de sélection de son Top 3, “Moi quand je parle de technique, je parle de flow parce que les gens, ils ont un stéréotype du côté technique. Ils vont penser à un rap un peu plus syllabique. La technique, ça représente juste une autre manière d’amener la musique là où elle était”.