Qualifié d’harceleur, Booba tacle la presse et annonce sa victoire sur Magali Berdah

Booba réagit à sa victoire contre tous les influvoleurs et Magali Berdah : « Un seul héros, le peuple. On a gagné » !

La bataille fait rage entre Magali Berdah et Booba depuis quelques jours. L’influenceuse s’est retrouvée en garde à vue pour une ancienne affaire de fraude fiscale et le rappeur a été auditionné par la justice suite à la plainte contre de cyberharcèlement déposée de la patronne de Shauna Events, depuis ils ne cessent de s’opposer dans des sorties médiatiques ou encore sur les réseaux.

Booba mène une guerre contre les influenceurs fraudeurs pour dénoncer les placements de produits illicite. Magali Berdah est l’un des cibles principales du rappeur, mais elle dénonce subir un harcèlement à son encontre et affirme avoir eu gain de cause devant la justice avec la mise en examen de B2O et son interdiction de parler d’elle sur la toile, sauf que depuis le début de la semaine, le DUC poursuit les publications sur Twitter contre l’influenceuse. Des nombreux articles de presse assurent que l’auteur d’Ultra ne respecte par son contrôle judiciaire et donne un droit de parole à l’agente de personnalités pour se défendre face aux accusations, ils qualifient aussi ouvertement le chanteur d’« harceleur ».

Booba accuse les journalistes de mentir !

« Face à ses constantes manipulations médiatiques, ses mensonges et ses larmes de crocodile, je me dois d’éclairer un peu la situation. » a déploré Booba dans un premier tweet avant de s’exprimer plus longuement pour répondre à ses détracteurs. « N’écoutez pas les médias qui veulent me faire passer pour le méchant rappeur harceleur. Le combat a payé. Si je dois y laisser quelques plumes, c’est pour qu’ils puissent écrire l’encyclopédie de leur défaite avec. » décrit-il tout d’abord pour assurer d’avoir remporté son combat.

« Je repartirai tête haute avec une fourrure intacte. La vérité arrive. Moi, je ne pleure pas sur les plateaux télé, car ce n’est pas moi qui risque la prison, je n’ai volé ni arnaqué personne. Moi, je suis avec ma famille avec le sourire et je vous prépare plein de belles choses avec ma team. », poursuit Booba avant de conclure, « Ces influvoleurs et journalistes n’ont aucun talent. Ils racontent ; nous faisons. Sans nous, ils n’existent pas. Nous avons fait voter une loi, ils en subissent les conséquences et ce n’est que le début de leur dégringolade. Un seul héros, le peuple. On a gagné. ».