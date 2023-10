Drake parie 850 000 dollars sur une victoire de Logan Paul

Drake a révélé jeudi soir qu’il avait misé une grosse somme d’argent sur Logan Paul pour battre Dillon Danis par KO lors de leur combat de boxe samedi.

L’icône du rap a publié une capture d’écran de son pari sur Instagram, montrant la preuve qu’il a misé 850 000 dollars sur Paul pour gagner par KO. Si Paul réussit, Drake remportera 1,351 million de dollars.

En accompagnement de la capture d’écran, Drake a ajouté une légende pour expliquer le pari, écrivant : « Ne pariez jamais contre les vendettas personnelles et le règlement de comptes. ».

Paul a réagi positivement au pari de Drake sur X, anciennement connu sous le nom de Twitter, en le qualifiant de « facile ».

Le post de Drake sur les vendettas personnelles faisait apparemment référence à certaines des tactiques employées par Danis dans les mois précédant le combat.

Quotidiennement, Danis a tweeté des photos de la fiancée de Paul, Nina Agdal, et il n’a pas non plus ménagé ses commentaires déplacés à son sujet.

En réponse, Agdal s’est vu accorder une ordonnance restrictive temporaire contre Danis, et elle a également engagé des poursuites contre lui.

Les tensions ont atteint leur paroxysme jeudi lors de la conférence de presse pré-combat, lorsque Paul a jeté une bouteille sur Danis, et que Danis a riposté en jetant un microphone sur Paul, ce qui lui a fini par lui entailler le visage.

En entrant dans le combat de samedi à la Manchester Arena en Angleterre, Danis a l’avantage en termes d’expérience des sports de combat, avec un bilan de 5 victoires et 4 défaites en grappling par soumission, et un bilan de 2 victoires et 0 défaite en combats pour le Bellator MMA.

Danis n’a jamais eu de combat de boxe, tandis que Paul a affronté le YouTuber KSI à la fois en amateur et en professionnel, et il a également fait huit rounds avec le légendaire boxeur invaincu Floyd Mayweather Jr.

Par ailleurs, l’exposition principale de Paul aux sports de combat a été sa carrière naissante en tant que superstar de la WWE.

Paul et Danis régleront enfin leurs comptes samedi au Royaume-Uni, et bien que beaucoup seront intéressés par le résultat, Drake est peut-être plus investi que quiconque.

