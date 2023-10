La réaction d’Eminem sur le Superman Punch de Francis Ngannou

Après avoir pris la pose avec Francis Ngannou pour immortaliser leur rencontre, Eminem a découvert le fameux Superman Punch de l’athlète camerounais assis dans le public à côté de Mike Tyson lors du combat contre Tyson Fury, dont le choix du vainqueur par les juges fait débat depuis hier soir et a agacé Cédric Doumbé.

Dans la soirée de ce samedi 28 octobre à Riyad, Francis Ngannou a fait ses grands débuts en boxe anglaise contre Tyson Fury, qui n’a subi aucune défaite sur le ring en professionnel. Avant cet événement, les deux boxeurs ont fait la rencontre de plusieurs personnalités venues en Arabie Saoudite pour assister au combat depuis les tribunes. Eminem s’est également déplacé depuis les États-Unis pour suivre ce face-à-face et en a profité pour retrouver le Camerounais dans les coulisses avant qu’il monte sur le ring.

Passionné par le noble art, Eminem avait déjà soutenu dernièrement Terence Crawford à son combat contre Errol Spence Jr en apparaissant avec le boxeur à son entrée dans la salle de la T-Mobile-Arena de Las Vegas, avec une arrivée sensationnelle. En Arabie Saoudite, Slim Shady a aussi rencontré Oleksandr Usyk avant d’être assis près de Mike Tyson pendant le combat et ils ont commenté l’événement ensemble.

Dans une séquence relayée sur les réseaux, une vidéo révèle la réaction d’Eminem et Mike Tyson face au Superman Punch de Francis Ngannou. « Wtf, c’était quoi ça ?« , commente le rappeur. « Superman Punch, ils font ça à l’UFC » explique Mike. « C’est toi qui lui a appris ?« poursuit Eminem. « Non, mais je lui ai dit de le tenter« réplique l’ancien boxeur face aux fous rires de son compère.

