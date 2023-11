Maes : sa révélation embarrassante sur le feat refusé de Gazo à Booba

Maes a ressorti les dossiers compromettants contre Booba en assurant que Gazo a recalé sa demande de collaboration avant de profiter de l’occasion pour adresser un nouveau tacle contre SDM, qui ne devait pas apprécier cette déclaration provocatrice.

Aucun répit dans l’embrouille entre Booba et Maes, aucun des deux rappeurs ne lâche l’affaire dans leur clash qui pourrait prendre un tournant à la fin de ce mois avec une possible confrontation annoncée entre eux à l’occasion du séjour à venir de B2O aux Émirats Arabes Unis où réside le Sevranais depuis son départ de la France. Et cette fois-ci, c’est au sujet de la récente révélation de Gazo que les hostilités ont repris.

Les règlements de comptes se poursuivent !

En effet, dans une publication en réponse à un internaute ces derniers jours, Gazo a confié le montant du cachet exigé pour une demande de collaboration, et la somme a interpellé le public par son montant exorbitant. L’auteur de Drill FF a fixé le prix à 100 000 euros pour un featuring selon ses propos. Cette information n’a pas manqué de faire réagir Booba qui pense que c’est un mensonge. “Faut pas qu’il commence à nous fatiguer ici, lui”, a-t-il réagi avant d’être pris à partie par Maes, qui a fait une confidence concernant une éventuelle connexion entre les deux rappeurs précédemment cités, qui a failli se réaliser selon ses propos.

Maes fait des confidences sur Booba !

Au début de sa carrière, Gazo avait pu compter sur le soutien de Booba pour le mettre en avant. Mais depuis quelques mois, ce dernier a changé de position et n’hésite pas à le critiquer ouvertement. Il l’avait d’ailleurs accusé de tricher sur les streams en achetant des écoutes pour justifier le succès du rappeur de 29 ans.

Maes, de son côté, vient donc de profiter de l’occasion pour ressortir une ancienne vidéo de B2O en train de s’ambiancer sur le single “DIE” de Gazo, pour confier que celui-ci n’aurait pas donné suite à une demande de featuring du DUC, puis assurant qu’il n’a plus sorti de tube depuis le single “Mona Lisa” que Kayna Samet a écrit. “Booba voulait un feat mais Gazo n’a pas donné suite. Laisse-le au sommet là où il y a que du ICE. Ce que tu n’as plus vu depuis 2021 (Mona Lisa) qui d’ailleurs a été produit et écrit par Kayna Samet”.

Maes affirme ensuite que la longévité de Booba n’est pas due à son talent, mais à celui des autres jeunes artistes avec qui il collabore, avant de placer une pique aux membres du 92i, Sicario et SDM, “Ta longévité est due grâce à nous, les jeunes talents. Va faire un feat avec Adrien l’agent immobilier ou SDM l’animateur jeunesse de Clamart qui maintenant parle de drogue dans ses sons. Vous êtes des gentils, on vous connaît”.