Gims menace tous les membres du 92i de Booba

“Je vais pas blaguer avec vous”, met en garde Gims contre tous les artistes du label du 92i de Booba ! Sans raison apparente depuis quelques jours, Meugui a repris avec intensité le clash contre le DUC de Boulogne et étrangement, pour une fois, ce dernier reste impassible aux nombreuses attaques. L’auteur de Subliminal a donc décidé de s’en prendre désormais aussi aux artistes qu’il a signés.

Gims s’attaque à tout le 92i

On ne sait pas vraiment pourquoi Gims multiplie depuis le début de la semaine les provocations contre Booba alors qu’il était silencieux sur leur conflit depuis plusieurs mois. Le mari de Demdem n’a aucun répit contre son rival sur Twitter, sauf qu’il ne réplique et cela semble le laisser totalement indifférent. Pour tenter de le faire réagir, l’interprète de Bella a balancé des photos privées des membres de la famille de B2O ou encore des montages photos de son ennemi après avoir tenu d’étonnants propos dans sa dernière interview, affirmant être le plus riche et que leur featuring est le plus gros flop de sa carrière.

Gims continue de s’acharner sur Booba en immisçant les artistes du 92i dans leur embrouille comme l’avait déjà fait Maes au mois d’octobre en commentant la liste de tous les artistes du label de B2O pour se moquer d’eux après avoir également taclé SDM et Sicario. L’ex-leader de la Sexion D’Assaut n’a cité aucun nom explicitement et a directement menacé tous les membres du label. “Eh ! Les artistes signés chez Winny là, je vous préviens déjà… j’espère que vos carrières sont solides hein. Je ne vais pas blaguer avec vous, wallah”, a-t-il averti, cela n’a suscité aucune réaction de Kopp. Meugui a également piqué la manager de B2O, Anne Cibron, avec les messages “Anne je vous tiens entièrement responsable, et vous êtes horrible au passage” et “Voilà ta Muse Winny, celle qui fait cc dans ta tête sans essuyer ses fesses en Adamantium… ANNE CIBRON”.

“C’est bon Winny tu peux sortir, j’arrête, rendez-vous l’année prochaine, je vous souhaite à tous une Bonne an…. Oups”, a conclu Gims dans un dernier tweet en faisant référence à son ancienne polémique sur les vœux de la nouvelle année. Des provocations qui n’ont visiblement pas affecté Booba, il n’a pas donné de réponse.

Anne je vous tiens entièrement responsable, et vous êtes horrible au passage 🤢🤮 pic.twitter.com/6YhNPZZSah — G I M S (@GIMS) November 21, 2023

Anne je vous tiens entièrement responsable, et vous êtes horrible au passage 🤢🤮 pic.twitter.com/6YhNPZZSah — G I M S (@GIMS) November 21, 2023