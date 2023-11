Jul : La Star Academy massacre son plus gros tube

Le titre “Bande Organisée” de Jul avec SCH, Kofs, Naps, Soso Maness, Elams, Solda et Houari est sans conteste le plus grand hit du rappeur marseillais. Le single a inspiré de nombreux remixes après sa sortie, mais la dernière reprise de la Star Ac’ ne risque pas de plaire au “J”.

Au début du mois, TF1 a lancé la onzième saison de la Star Academy, les 13 candidats se retrouvent au château des Vives Eaux de Dammarie-les-Lys pour tenter de remporter le concours, deux d’entre eux ont déjà été éliminés. Ce samedi soir, ils vont être accompagnés de Zazie, Vitaa, Ronisia, Laura Pausini, Vianney et Florent Pagny pour partager des duos lors du prime. En attendant cette soirée, ils se sont entraînés cette semaine à reprendre les paroles des hits de la musique urbaine, dont le titre de Jul avec le collectif 13’Organisé, “Bande organisée“, et la séquence a créé un certain malaise.

Gros malaise : La Star Ac’ reprend Jul !

La plupart des candidats s’ambiancent sur les paroles du tube du rappeur marseillais et tentent de se donner à fond, mais la performance est pour le moins complètement ratée. Il n’est visiblement pas si simple pour les artistes en herbe de s’improviser dans le rap, même si Clara et Lénie connaissent les paroles, d’autres sont bien moins à l’aise dans cet exercice pour tenter d’imiter le flow des différents rappeurs présents sur le morceau, alors que leur prof est elle en plein kiff.

Le titre “Bande organisée” a marqué l’histoire du rap français. Quintuple single de diamant, il est le clip le plus visionné du rap en France sur Youtube avec 488 millions de vues en 3 ans et cumule 245 millions de streams sur Spotify. Jul de son côté sera de retour dans les bacs le 8 décembre avec l’album “La route est longue“. Un projet de 23 titres dont le premier single se nomme “J’fais que danser” et sur lequel figure, Alonzo, Tiakola, SDM, PLK, Naza.