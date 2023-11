Niska et Ronisia, c’est officialisé

Après des rumeurs entre Niska et Ronisia, ça y est, le featuring est confirmé entre les deux artistes. Des images ont fuité sur le web pour confirmer cette collaboration dont la chanteuse avait déjà évoqué dans un récent passage radio sur France Inter.

Niska et Ronisia réunis !

Suite à son premier album éponyme de 16 titres paru en 2022, réédité avec six morceaux comprenant des featurings avec Eva, Tiakola, Gazo, Ckay ou Ninho, Ronisia prépare la sortie de son deuxième album avec encore une nouvelle collaboration en compagnie d’un rappeur français, Niska. Ronisia a réussi à se faire une place dans le paysage du RnB en France et vient de présenter son album “Era 24“, à paraître le 17 novembre. Cet opus de 16 morceaux comprend trois invités, Amaria BB sur “Fêter ça“, Lisandro Cruxi pour le single “Chill” et enfin Niska sur la chanson “I got u“.

Le duo a tourné le clip de ce single. En effet, des images de Ronisia et Niska en train de réaliser le visuel du morceau “I got u” ont été révélées par le média Raplume sur le réseau social X. La séquence permet de nous offrir un court aperçu de ce featuring inédit alors que le rappeur originaire de l’Essonne ne chôme pas en ce moment. En effet, il devrait également dévoiler une nouvelle collaboration, la seconde après celle sur le single “Liquide“, avec Shay. Cette dernière a partagé des photos en compagnie de Niska lors de ce qui semble être le tournage d’un nouveau clip pour son prochain album solo à venir.

🚨 RONISIA x NISKA “I Got U” Le clip a été tourné !

