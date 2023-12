Cet album culte est le plus vendu du rap français

Malgré le succès des albums de rap français depuis le début de l’ère du streaming, c’est toujours un classique des années 90 qui demeure le plus vendu de la scène musicale avec « L’école du micro d’argent » d’IAM. Cependant, la concurrence se rapproche doucement avec notamment Gims, PNL ou encore Orelsan. Découvrez les albums ayant dépassé le cap du million de ventes.

« L’École du micro d’argent« , paru le 18 mars 1997, le troisième album du groupe IAM est considéré par de nombreux spécialistes comme le plus grand classique de l’histoire du rap français. Et 26 ans après la sortie de cet opus, il est toujours l’album le plus vendu du rap en France avec un total de 1,6 million d’exemplaires écoulés. Il a été sacré meilleur album de l’année en 1998 aux Victoires de la musique. Le projet a été certifié disque d’or le jour de sa sortie avec 100 000 ventes. Il comporte de nombreux titres cultes comme « Nés sous la même étoile« , « Petit frère« , « L’Empire du côté obscur« , et bien sûr « Demain, c’est loin« .

IAM a marqué la légende du rap français !

Derrière le groupe marseillais, on retrouve Gims avec « Mon cœur avait raison » sorti en 2015 à 1,3 million de ventes, puis « Subliminal » sorti en 2013 et « Ceinture Noire » paru en 2018 qui cumulent chacun 1,1 million d’exemplaires vendus. Le projet « Dans la légende » de PNL sorti au mois de septembre 2016 totalise 1,2 million de ventes. Le duo formé par Ademo et NOS a un autre album à plus d’un million de ventes avec « Deux frères » sorti le 5 avril 2019. Grâce à son succès sur les plateformes de streaming, le projet a franchi le seuil du million en seulement trois ans, 1,03 million au total.

Avec « La fête est finie » sorti en 2017, Orelsan cumule 1,05 million de ventes. Le rappeur caennais peut compter sur « Civilisation » sorti fin 2021 pour décrocher le million d’exemplaires. Cet opus totalise plus de 800 000 ventes en seulement deux années d’exploitation. Dans la liste des autres albums de rap français au million de ventes figure aussi « Première consultation » de Doc Gynéco sorti le 15 avril 1996, « L’apogée » de la Sexion d’Assaut paru en 2012 et enfin « Les étoiles vagabondes » de Nekfeu sorti en 2019.