50 Cent fait vœu de chasteté dans une improbable annonce

Toujours aussi actif sur son compte Instagram suivi par plus de 30 millions d’abonnés, 50 Cent vient de faire une étonnante déclaration pour la nouvelle année sur la résolution qu’il a décidé de prendre pour 2024.

En 2023, 50 Cent a retrouvé son public sur scène avec une tournée mondiale exceptionnelle baptisée “Final Lap” afin de fêter avec son public l’anniversaire des 20 ans de son album “Get Rich or Die Tryin'”. En parallèle, le rappeur américain poursuit ses multiples activités en dehors de la musique, comme la production de séries télévisées, sa marque de vêtements G-Unit, la gestion d’actifs dans l’immobilier, l’exploitation de ses marques d’alcools, de champagne ou encore de cognac. Dans sa dernière publication Instagram, Fifty a d’ailleurs mentionné sa marque de spiritueux ainsi que de vin tout en publiant une photo de lui assis dans un restaurant à fumer un cigare, avant d’apparaître un verre à la main dans un autre cliché.

50 Cent a accompagné sa publication d’un message sur sa résolution de l’année pour le moins surprenante, à destination de la gente féminine : “Ma nouvelle idée est si grande que je n’ai pas le temps de me laisser distraire”, déclare-t-il tout d’abord, avant de poursuivre, “Je pratique l’abstinence, je médite et je me concentre sur mes objectifs. J’espère que cette nouvelle année vous aidera à exceller au niveau supérieur”. À 48 ans, pour cette année, Fifty compte donc tenter de rester concentré sur ses différents objectifs à venir et pour cela, il pense que de pratiquer l’abstinence va l’aider à y parvenir.

À noter que cette annonce de 50 Cent pourrait cacher un coup de buzz pour la promotion d’une marque, comme l’a réalisé Snoop Dogg, il y a quelques semaines, en faisant un énorme buzz avec sa fausse déclaration sur sa décision d’arrêter de fumer afin d’assurer la promotion d’une marque de barbecue.