Snoop Dogg a reçu une proposition indécente pour rejoindre OnlyFans

Snoop Dogg n’est pas prêt à tout pour de l’argent ! Même s’il a récemment fait croire aux fans qu’il arrête de fumer pour une campagne publicitaire d’une marque de barbecue dont les modèles ne fument pas, Calvin Cordozar Broadus, Jr. de son vrai nom, n’accepte pas toutes les propositions pour gagner de l’argent, comme le prouve celle de la part d’OnlyFans.

Snoop Dogg refuse une somme astronomique pour ouvrir un profil OnlyFans

Âgé de 52 ans, Snoop Dogg vient de révéler avoir reçu une offre de l’application OnlyFans de 100 millions de dollars pour poser nu et avoir décliné la proposition à cause de sa femme, Shante Broadus. À l’occasion d’un live sur Instagram avec Slink Johnson pour le Wake & Bake with Double S Express, le rappeur américain a confié que la plateforme dédiée aux contenus pour adultes lui a fait une demande très lucrative, mais qu’il a dû refuser. “Ils ont dit : ‘OnlyFans veut que tu viennes là-bas, Snoop. Tu pourrais gagner environ 100 millions de dollars. Tout ce que tu as à faire, c’est sortir ça'”, a-t-il décrit.

Même s’il n’aurait pas été le premier rappeur à débarquer sur OnlyFans, Snoop Dogg a expliqué ensuite qu’il n’y avait aucune chance que cela se fasse, car sa femme, avec qui il est marié depuis 27 ans et a trois enfants, ne pourrait l’accepter : “Je me dis, j’ai une femme. Il n’y a aucune manière au monde qu’elle me permette d’aller là-bas et de sortir ça pour n’importe quelle somme d’argent”, a-t-il confié dans des propos retranscrits par le DailyMail. Tyga et Iggy Azalea sont notamment présents sur l’application, avec des comptes qui peuvent rapporter des millions de dollars aux artistes. Snoop serait toutefois partant pour créer un profil sur OnlyFans sans y poster des contenus pour adultes. Le réseau social au service d’abonnement a d’ailleurs dernièrement mis en place une partie OFTV dont le contenu est tout public.