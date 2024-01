Kanye West et Bianca Censori insultés par un inconnu dans la rue

Une étonnante scène a eu lieu sur un parking de Los Angeles pour Kanye West et Bianca Censori, qui ont fait la rencontre d’un inconnu très énervé. Ce dernier s’en est pris au couple de façon virulente.

La vie de star n’est pas de tout repos, et Kanye West vient une nouvelle fois de le constater. Dans une vidéo révélée par TMZ, le rappeur américain, en compagnie de sa compagne, a fait la rencontre d’un individu qu’ils auraient bien espéré ne pas croiser.

Kanye West et Bianca Censori indifférents aux provocations verbales d’un inconnu

En effet, Ye et Bianca Censori étaient tranquillement de sortie à Melrose Place ce dimanche, lorsqu’ils ont regagné leur véhicule garé sur un parking pour quitter les lieux. Soudain, une personne a surgi pour s’attaquer verbalement au duo.

Cet individu s’est mis à crier contre Kanye West, qui était en train de monter dans sa Range Rover : “T’es rien du tout, mec !”, a hurlé la personne avant d’enchaîner : “Tu essaies de copier les Blancs, putain, c’est pas bien. Tu n’es qu’une merde, mon garçon ! Il se croit si intelligent, si nouveau, si génial. Et Playboi Carti aussi. Un petit connard. Je suis un dieu. Lucifer, mon pote.”.

L’artiste et sa compagne sont restés totalement impassibles face à la provocation verbale. Ils ont ignoré l’agresseur, poursuivi leur chemin, pris leur voiture et sont repartis.

“Je ne suis pas Kid Cudi. Je ne suis pas Cudi, mon pote. Je suis le plus vrai, mon garçon. Pas Hov, pas toi. Je ne suis pas Lupe Fiasco. Je ne suis pas Mos Def, mon pote. Je suis le seul, mon gars. C’est mon putain de quartier. Je suis SDF depuis 12 ans, Ye. Je n’ai pas écouté depuis 2007. Pas depuis Graduation.”, a ajouté cet inconnu en faisant des signes de la main à l’encontre du couple pour tenter de l’interpeller avant son départ du parking. Kanye West et Bianca Censori ont évité la confrontation, et n’ont visiblement pas été affectés par cet incident.

