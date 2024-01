À 48 ans, 50 Cent affiche sa métamorphose physique

50 Cent impressionne avec son changement d’apparence !

Le récent changement d’apparence de 50 Cent a surpris ses fans ! Le rappeur américain âgé de 48 ans a perdu beaucoup de poids et apparaît très amaigri sur ses derniers clichés publiés sur son compte Instagram, de quoi surprendre et intriguer ses plus de 30 millions d’abonnés sur le réseau social.

50 Cent a l’air bien différent sur ses récentes photos ! En 2010, déjà Fifty avait choqué tout le monde avec une perte de poids de 24 kg pour se mettre dans la peau de son personnage dans le film All Things Fall Apart. Le rappeur avait interprété le rôle d’un personnage nommé Deon, un athlète de football américain malade d’un cancer. C’est en neuf semaines qu’il s’était métamorphosé, apparaissant totalement méconnaissable, avant de reprendre son apparence physique après le tournage de ce long-métrage.

Fifty a perdu beaucoup de poids et fait réagir !

Même s’il n’a pas subi une perte de poids aussi radicale qu’à cette époque, 50 Cent vient de poster quelques photos sur lesquelles il est très amaigri. “Je vais secouer les choses. Il est temps de travailler, allons-y !” et “Je suis concentré, mec. La pratique de l’abstinence m’aide à m’entraîner plus dur. Je me sens bien, je pense que plus de gens devraient essayer”, commente-t-il notamment en légende d’un cliché.

Alors que les internautes se questionnent sur la raison et le secret de son amaigrissement, certains évoquant peut-être le tournage d’un nouveau film, d’autres espérant la sortie à venir d’un nouvel album, 50 Cent n’a pas encore donné d’explications.

“Pour quel rôle de film tu te prépares ?”, “Il devrait vendre sa routine perte de poids. L’homme est en total contrôle !”, “Qu’est-il arrivé à tes muscles ?”, réagissent les fans dans les milliers de remarques dans les commentaires des publications.

