50 Cent termine Madonna sur son physique à 63 ans

Madonna se fait ridiculiser par 50 Cent

Au mois décembre 50 Cent s’était méchamment moqué de Madonna suite à des photos suggestifs postées par la chanteuse de 63 ans sur son compte Instagram. Cette dernière avait ensuite répliqué face aux commentaires du rappeur américain pour le remettre en place et il s’était finalement excusé mais cela ne l’a pas empêché de récidiver.

Habitué à troller des nombreuses personnalités sur les réseaux sociaux, 50 Cent a récemment ciblé Madonna pour ses clichés un peu trop osés à l’âge de 63 ans, « C’est Madonna sous le lit, essayant de faire « Like A Virgin » à 63 ans. Elle est morte si elle ne lève pas ses vieilles fe**es. LMFAO. » s’était-il amusé à réagir. « Tu es juste jaloux de ne pas être aussi beau que moi ou de ne pas t’amuser autant quand tu auras mon âge » avait ensuite répondu l’interprète de Like a prayer. « J’ai dû blesser Madonna. (…) Je suis désolé, je n’avais pas l’intention de te blesser. (…) J’ai dit ce que je pensais quand j’ai vu la photo parce que je l’avais déjà vue auparavant. J’espère que tu accepteras mes excuses » avait ajouté Fifty.

La Madone comparée à un extraterrestre par Fifty !

Madonna avait ensuite expliqué ne pas être vraiment convaincu par les excuses de 50 Cent estimant qu’il n’est pas sincère en dénonçant son comportement sur les réseaux, « Tu essayais de me faire honte. Tu essayais de m’humilier. Tes excuses sont fausses. (…) Des excuses ne sont pas valables si tu ne sais pas ce pour quoi tu t’excuses. Ce pour quoi tu devrais t’excuser, c’est de ton comportement et de tes remarques misogynes, se*istes et âgistes. » avait-elle déploré dans un long message avant de conclure « Je te pardonne et j’espère qu’un jour tu te réveilleras et verras un point de vue différent. Je te souhaite le meilleur ».

Les derniers photos postées sur Instagram par Madonna ont une nouvelle fois interpellé 50 Cent et il n’a pas été tendre avec la chanteuse de 63 ans en comparant son visage avec celle d’un extraterrestre tout en ajoutant la légende « J’espère qu’elle n’a pas fait prendre cette photo à ses enfants. LOL à 63 ans. Quelqu’un peut lui dire de se détendre s’il vous plaît ?« .