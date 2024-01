Ice Spice répond à sa manière aux rumeurs sur sa grossesse

Ice Spice a réagi à la rumeur d’une possible grossesse, suite à la publication de sa dernière photo sur les réseaux sociaux, sur laquelle elle apparait légèrement enrobée au niveau du ventre. Elle a donné une réponse très claire sur le sujet.

En attendant la sortie de son premier album, Ice Spice fait patienter ses fans grâce à ses nombreuses collaborations, notamment avec Rema pour le single “Pretty girl”, Nicki Minaj sur les titres “Barbie World” et “Princess Diana Remix”. Une collaboration avec le rappeur britannique Central Cee est également prévue. La rappeuse américaine enchaine également les concerts, vient de tourner un nouveau clip dont les premières images ont fuité, et reste proche de sa communauté aux millions d’abonnés sur Twitter, Instagram ou encore TikTok. Son nouveau cliché publié sur le réseau social X a d’ailleurs fait sensation et intrigué les internautes.

Ice Spice n’a pas peur d’être franche sur son physique !

En effet, une photo d’elle avec le bas du ventre arrondi a fait le buzz sur Twitter avec près de 9 millions de vues en quelques heures ce mardi. Pour cause, les internautes se sont imaginés qu’Ice Spice était enceinte. “Tu es enceinte ?,” “Bébé… cette troisième photo. Dis-moi que ce n’est pas vrai ?,” “Qui est le père ?”, “Attends, est-elle vraiment enceinte ?” s’interrogent les fans dans les réactions de la publication, face à l’apparence de leur idole, en s’étonnant qu’elle soit peut-être enceinte.

Quelques heures après les questions des internautes, Ice Spice a répondu pour démentir être enceinte. Elle est simplement un peu enrobée. “Personne n’est enceinte, juste enrobée”, a-t-elle répliqué très sincèrement pour mettre fin aux spéculations.

Wait is she pregnant Forreal ? — Finestt Cartier 🔱 (@FinesttCartier) January 23, 2024