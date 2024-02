Kanye West partage encore une photo osée de Bianca Censori

Malgré les critiques, Kanye West ne se laisse pas perturber et continue d’afficher sa femme Bianca Censori sur les réseaux sociaux, dans des tenues suggestives qui alimentent les débats, notamment sur la rumeur selon laquelle le rappeur américain exercerait une emprise sur sa compagne. Cette dernière serait victime des règles strictes imposées par son mari dans leur relation.

En dehors de la musique, Kanye West a pris l’habitude de faire polémique avec ses propos, notamment pour ses déclarations antisémites, pour lesquelles il s’est récemment excusé auprès de la communauté juive. Ces derniers temps, ce sont ses agissements à l’encontre de sa femme qui font beaucoup parler dans la presse, ou encore ses rencontres avec des paparazzis. Il y a quelques jours, Kanye West a invité quelques-uns d’entre eux à rejoindre la séance de shooting photos de Bianca Censori. Il a ensuite interpellé un paparazzi dans la rue, suite à une question déplacée, pour lui arracher son téléphone portable des mains. Après une discussion avec ce paparazzi, il lui a finalement rendu son smartphone.

Kanye West partage un cliché très révélateur de Bianca Censori

De retour sur Instagram, où il compte 18 millions de followers, Kanye West s’active à nouveau sur le réseau social, en postant des clichés de sa femme dans des tenues souvent très légères et pour le moins insolites. Cette fois-ci, il a pris une photo de Bianca Censori dans une salle de bain, sur laquelle elle apparaît vêtue d’un t-shirt transparent arborant le mot “mouillé” et d’un tout petit string qui cache à peine son entrejambe. Elle porte également des talons hauts et un immense chapeau en fourrure qui couvre l’intégralité de son visage. Découvrez la photo ici.

En quelques semaines de retour sur Instagram, Kanye West ne cesse de s’attirer les foudres de ses détracteurs, qui jugent ses clichés de Bianca Censori souvent dégradants pour la jeune femme. Ses proches s’inquiètent de l’influence que le rappeur exerce sur elle. “Sa famille et ses amis devraient intervenir pour l’empêcher de le faire. Pour sa propre protection”, a déclaré l’un d’eux. Un autre a ajouté : “Elle n’est qu’une marionnette pour lui.”. Enfin, un troisième internaute a conclu : “Je suis tout à fait d’accord là-dessus, mais cela pourrait aussi être un moyen pour lui de tenter de la contrôler, comme il a essayé de le faire avec le reste.”.