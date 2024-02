Drake nu ! Une prétendue vidéo fuite et devient virale

Malgré lui, Drake s’est retrouvé en tête des tendances mondiales sur Twitter ce mardi. La raison ? Une vidéo présumée du rappeur canadien nu a fuité sur le web et est rapidement devenue virale.

Cet incident survient après le coup de gueule de Drake contre la cérémonie des Grammy Awards. En effet, il a soutenu Travis Scott, n’ayant reçu aucune récompense malgré 10 nominations, ce qui a provoqué la colère des deux artistes. Drake a remis en question la légitimité de la cérémonie et des personnes responsables de l’élection des vainqueurs.

Récemment, Drake a également rencontré Gianni Infantino, le président de la FIFA, pour discuter de l’organisation de la prochaine Coupe du Monde de football en 2026. Le tournoi se déroulera du 11 juin au 19 juillet 2026 dans trois pays : le Mexique, les États-Unis et le Canada, pays d’origine du chanteur.

Cependant, c’est pour une tout autre raison que Drake a fait trembler les réseaux ce mardi. En quelques minutes, son nom de scène a atteint le sommet des Tweets avec des milliers de messages publiés en réaction à la diffusion d’une vidéo privée dans laquelle il apparait nu.

Pour l’instant, le rappeur n’a pas réagi à cette fuite et il est impossible de confirmer l’authenticité de la vidéo ou s’il s’agit là d’un vulgaire montage. En attendant, les internautes s’en amusent sur Twitter.

