Drake rigole de la fuite de sa se*tape

Tout au long de cette journée, le nom de Drake a grimpé dans les tendances du réseau social Twitter au point d’atteindre les 300 000 tweets et la première place du Top suite à la fuite d’une vidéo intime l’affichant dans une séquence très privée qui a beaucoup amusé les internautes. Face à l’énorme buzz généré par cette vidéo, Drizzy a réagi avec beaucoup d’humour.

Un se*tape pour la promo de son prochain album ? Drake fait un énorme buzz !

Drake a en effet réussi à créer le buzz sur Internet aujourd’hui, suite à la diffusion d’une vidéo intime que nous ne pouvons partager sur le site, mais que les internautes se sont empressés de découvrir sur Twitter. Le pseudo du rappeur canadien a atteint la première place du Top Tweet, et les commentaires plus ou moins fous ont fusé. “J’ai vu la vidéo de Drake”, “Drake en tendances, mais il a pas sorti d’album…”, “Moi quand j’ai vu Drake en TT donc un potentiel nouveau son, mais qu’au final, je vois son z**g”, “Donc Drake s’est b****é pour faire promo de son prochain album”, “pitié, arrêtez de mettre le churros de Drake dans ma TL”, “Mdrr ça m’étonnerait pas si on apprenait que Drake a leak la vidéo de son plein gré, il aime trop être au centre de l’attention” peut-on lire parmi les réactions à la publication de la vidéo.

Silencieux dans un premier temps, Drake n’a pas tardé à répliquer avec une déclaration surprenante. C’est à l’occasion d’un stream avec le vidéaste américain Adin Ross que Drizzy s’est exprimé dans un mémo vocal sur le sujet le concernant qui a créé la folie sur le web ce mardi. Alors que jusqu’à maintenant le doute subsistait sur le fait qu’il s’agissait bien de lui dans cette courte séquence, il n’a pas nié que la vidéo est authentique. Pour en rajouter une couche et tourner la situation en dérision, le chanteur canadien a même affirmé que la vidéo était l’introduction de son nouvel album.

Reste à savoir si cette réponse est ironique. Drake n’a pas commenté davantage la prétendue fuite de cette scène privée. Une rumeur circule selon laquelle la vidéo aurait pu être prise à bord du jet privé du rappeur, en raison de l’arrière-plan visible dans la séquence. Dans tous les cas, il semble apprécier le buzz qu’a généré cette vidéo, qu’elle soit réelle ou non.

Drake responds to Adin Ross after he left a voice message about his leaked video… 💀 pic.twitter.com/M9nH9xYzDa — Liutauras (@Liutauras_) February 6, 2024