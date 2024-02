Wejdene tacle ses détracteurs pour son retour avec un visuel sensuel

En début d’année, Wejdene est de retour avec un nouveau projet sous la forme d’un EP de 9 titres intitulé “W”. À l’occasion de la sortie de ce projet, elle a fait passer un message clair et direct pour remettre en place ses détracteurs et a mis en ligne sur YouTube le clip du single “Le Feu”, produit par Zeg P, Seezy, Manu Manu et Josman avec un visuel réalisé par Yeliz.

“J’ai fait la musique que j’aime, n’en déplaise aux frustrés. Rendez-vous ce soir à minuit”, a déclaré Wejdene sur le réseau social avant la parution de son EP ce jeudi soir, pour recadrer ceux qui l’ont critiquée pour son retour après l’échec de l’album “Glow Up“.

Avec ce projet, Wejdene revient plus mature et tente de se diriger vers le RnB pour s’éloigner de son statut de chanteuse pour les plus jeunes, à l’opposé de ses premiers tubes “Anissa” et “Coco” qu’elle a récemment regretté avoir produits dans une interview, en précisant avoir été poussée à les sortir ou encore ne pas avoir apprécié ces deux morceaux.

Le EP “W” comporte des featurings avec Monsieur Nov et Dadju. La chanteuse de 19 ans marque d’ailleurs son changement de style musical dans le clip “Le Feu”, dans lequel, entourée de danseuses, elle présente une chorégraphie sensuelle.