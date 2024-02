Bianca Censori : ses parents outrés par ses photos osées et fustigent Kanye West

La récente apparition publique de Bianca Censori en compagnie de Kanye West a de nouveau choqué tout le monde avec la tenue surprenante de la jeune femme, vêtue d’un poncho transparent sans aucun vêtement en dessous, laissant tout apparaître. Les parents de cette dernière ont réagi et dénoncent le fait que le rappeur aurait pris le “contrôle” sur leur fille.

Déjà accusé à de multiples reprises d’avoir de l’emprise sur sa compagne, la récente sortie de Kanye West avec sa femme a encore agité la rumeur. Les images du couple marchant sous la pluie dans les rues de Los Angeles ont encore écœuré les internautes, mais aussi les proches de Bianca, notamment les membres de sa famille. Dans une déclaration recueillie par le Daily Mail, une source proche de la jeune femme assure que les parents ne reconnaissent plus leur fille depuis son union avec Ye.

Les parents de Bianca Censori s’inquiètent de l’emprise de Kanye West !

Les nouvelles photos du couple marchant sous la pluie ont ravivé le scandale car Bianca Censori est entièrement nue sous un manteau transparent, l’inscription sur l’avant du vêtement permet toutefois de cacher quelques parties de son corps. “Sa famille et ses amis sont mortifiés parce que la situation ne fait qu’empirer“, a confié un proche au Daily Mail. “Bianca ne se rend clairement pas compte que ce qu’elle portait n’est pas seulement dégoûtant et donne le mauvais exemple, mais qu’elle enfreint également potentiellement la loi“, décrit cette source au média avant d’ajouter pour critiquer le comportement du rappeur, “Pendant ce temps, Kanye est recouvert de 5 couches de vêtements et quand sa femme avait l’air froide alors qu’elle était nue et enveloppée dans du plastique, il ne lui a même pas offert une de ses capes”.

L’accoutrement de Bianca Censori aurait d’ailleurs pu lui valoir une amende car la loi californienne condamne l’« outrage à la pudeur », il est interdit de laisser apparaître ses parties intimes en public. “Ses parents sont tellement affligés par cela parce qu’ils ne la reconnaissent pas”, précise cette source au Daily Mail avant de conclure, “Elle ne ferait pas ça si elle n’était pas contrôlée. Il continue de l’enfermer en lui donnant plus de participation et de propriété sur divers projets qu’il a en cours, y compris les vêtements”.