Kaaris réussit une prestation incroyable à Bercy malgré le scandale de ses danseuses

L’entrée folle de Kaaris est déjà dans l’histoire

Pour sa première date à l’Accor Arena devant plus de 20 000 personnes, Kaaris a assuré le spectacle avec une entrée sur scène qui est déjà légendaire. “J’reconnais que le ventre que j’ai quitté, ma vélocité vient de Kounta Kinte”, a commenté Riska après cet événement sur son compte Instagram en relayant des images de sa prestation.

Malgré quelques critiques sur le choix d’avoir accompagné sa performance scénique avec des danseuses aux tenues un peu trop explicites, les scènes osées des jeunes femmes ont fait scandale et l’une d’elles s’est même exprimée pour répondre aux détracteurs avec humour tout en assumant son comportement sur scène. Le show de Kaaris à Bercy a été une grande réussite et il a dignement fêté les 10 ans de son album Or Noir avec son public dans une ambiance de dingue.

Riska a mis tout le monde d’accord avec un show légendaire !

Afin de célébrer les 10 ans d’un classique du rap français, Kaaris ne pouvait choisir qu’un seul titre pour son entrée sur la scène. Le morceau culte “Zoo” a accompagné le rappeur du 93 pour une apparition mémorable dans l’enceinte en feu de l’Accor Arena, le tout avec un grand écran sur lequel est apparu Riska modélisé en 3D avec la peau dorée tout en faisant son signe des bras, le double rotor qui a lancé la soirée alors qu’au même moment le chanteur est arrivé depuis une trappe.

Pour ceux qui ont raté cet événement, Kaaris va remettre cela le 29 février avec un second concert à l’Accor Arena avant d’entamer une tournée en France, avec pour le moment deux dates à Lille et Marseille en fin d’année pour poursuivre les célébrations avec ses fans des 10 ans d’Or Noir.

