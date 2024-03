Kaaris : ses danseuses choquantes ont encore fait le show

Le deuxième concert de Kaaris à l’Accor Arena pour fêter les 10 ans d’Or Noir a été un énorme succès ! Le rappeur de Sevran a encore mis le feu sur scène avec de nombreux invités, l’interprétation de ses classiques et, comme pour le précédent spectacle, une mise en scène parfaite accompagnée de ses danseuses pour une séquence de twerks, mais cette fois-ci d’une manière moins obscène.

Kaaris enflamme l’Accor Arena et fait une grosse annonce !

C’était la fête du rap français ce jeudi soir à l’Accor Arena. Kaaris a réuni 20 000 fans. En plus de reprendre les titres extraits de l’album culte Or Noir, il s’est entouré de Kalash Criminel et Freeze Corleone pour chanter “Apocalypse“. SCH a aussi rejoint Riska sur scène afin de performer sur le titre “Cigarette”, et Koba Lad ou encore le combattant de MMA, Salahdine Parnasse, se sont joints au show. Le Dozo a également convié ses danseuses pour une des danses torrides avec des twerks, mais s’est évité une polémique à ce sujet cette fois-ci car aucune d’elles n’avait un pl*g lumineux. Il va donc échapper aux critiques sur cette séquence sujette à débat lors de son précédent concert.

À la fin de sa prestation, Kaaris a réservé une grosse surprise à son public avec l’annonce d’un nouveau concert événement à la Paris Défense Arena, programmé pour le 11 janvier 2025. Cette date marquera le final des célébrations d’Or Noir et, cette fois-ci, il espère regrouper 40 000 personnes. La billetterie en ligne de ce concert est lancée depuis ce vendredi matin 10h et, comme pour les deux concerts à l’Accor Arena, les tickets risquent de partir très vite.