Omah Lay détruit un couple après une danse très osée avec une fan

En 2022, Tayc avait brisé un couple après une danse torride avec une fan sur scène. Le même type de mésaventure vient d’arriver à Omah Lay ! Lors d’un concert le week-end dernier, l’artiste nigérian a invité une jeune femme à le rejoindre sur la scène. Sauf que la séquence n’a pas plu à son petit ami présent dans la salle et il a mis fin à leur relation.

C’est à l’occasion d’un concert en Angleterre, à Londres, d’Omah Lay qu’une séquence insolite a eu lieu le 23 février dernier. Le chanteur a proposé à une femme de l’accompagner sur la scène pour une danse très sensuelle et elle s’est lâchée en se frottant à son idole. Son compagnon n’a pas apprécié leur prestation, vécue comme une véritable humiliation publique, et a décidé de rompre. Les images n’ont pas échappé au streamer américain Kai Cenat, qui est venu en aide au jeune homme afin qu’il trouve une nouvelle copine.

Kai Cenat a proposé sur son stream de lancer un appel pour soutenir cette personne. 20 femmes se sont manifestées et le jeune homme a réussi à trouver une nouvelle compagne, tout en obtenant une récompense de 20 000 dollars et des milliers d’abonnés sur son compte Instagram. Après la danse trop osée de son ex avec Omah Lay, il a donc rapidement pu tourner la page de cette séparation.

Face aux critiques, Omah Lay a toutefois tenu à s’excuser et s’est défendu en assurant que la jeune femme avait affirmé être célibataire : “Je lui ai demandé si elle était venue seule et elle a acquiescé avec confiance. Elle m’a dit de me sentir libre. Si j’avais eu la moindre idée que son petit ami était présent, j’aurais choisi une autre fille”.