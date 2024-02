Kanye West : sa réponse obscène sur son plat préféré amuse Bianca Censori

Kanye West aime “manger” une partie du corps très privée de Bianca Censori et le fait savoir !

Avant de se rendre à Paris pour la présentation à l’Accor Arena de “Vultures 1“, le couple poursuit son séjour en Italie avec une “listening experience” de ce projet à Bologne ce samedi 25 février et leur présence aujourd’hui au défilé Marni à l’occasion de la Fashion Week milanaise.

Le plat favori de Kanye West est une partie du coprs de Bianca Censori !

Suite à la séance d’écoute de l’album “Vultures 1” à Milan, Ye s’est rendu au défilé Marni en compagnie de sa femme, qui l’accompagne dans toutes ses sorties, comme cette semaine à San Siro pour le match de Ligue des Champions entre l’Inter et l’Atletico Madrid. Le duo a, comme souvent, attiré l’attention des photographes et des journalistes à la Fashion Week de la ville italienne. Ye arbore toujours son dentier en titane tandis que Bianca Censori a encore surpris avec une nouvelle coiffure ainsi qu’une tenue toujours plus insolite, toujours aussi légère et sans aucun sous-vêtement, comme elle l’avait fait lors de son apparition au Super Bowl, laissant comme souvent apparaître ses courbes en exhibant son corps.

Ce n’est toutefois pas le look de Bianca Censori qui a interpellé, mais l’échange de Kanye West avec un journaliste. Ce dernier l’a questionné sur son plat préféré et ne s’attendait sans doute pas à la réponse controversée du rappeur américain : “La cha**e”, a-t-il réagi sous les fous rires de sa compagne, amusée par cette réaction de son mari sans savoir s’il s’agissait d’une “boutade” pour faire de l’humour ou bien d’un avis très sincère. La séquence a fait le bonheur des internautes et la vidéo est devenue virale sur les réseaux sociaux.

🚨 Kanye West interrogé aujourd’hui sur son plat préféré : « La ch*tte » 😭 pic.twitter.com/nHEYzTQ5P6 — FRENCHRAPUS 🇺🇸 (@FrenchRapUS) February 23, 2024

Kanye West aperçu aujourd’hui avec sa femme à la Fashion Week de Milan 🇮🇹 AURA.pic.twitter.com/vAfswizQzw — FRENCHRAPUS 🇺🇸 (@FrenchRapUS) February 23, 2024