Bianca Censori affiche encore son entrejambe dans une tenue osée avec Kanye West

Bianca Censori choque encore et toujours avec sa tenue très apparente et obscène ! Kanye West avait menacé de quitter Paris en raison des paparazzis qui ne le lâchent pas depuis le début de son séjour, mais le couple de stars est toujours en France et continue d’attirer les photographes dans les rues parisiennes. La femme de Ye apparaît toujours avec des tenues déconcertantes et ne craint pas d’aller toujours plus loin dans l’exhibition publique.

Après les scandales de son passage en Italie l’été dernier avec des tenues provocatrices, comme sa poitrine apparente par exemple, il y a quelques jours, plusieurs médias ont révélé que Bianca Censori pourrait être également sanctionnée pour son style vestimentaire en France. Ses looks commencent à faire polémique car la jeune femme n’arrête pas de faire des sorties en public légèrement vêtue. La dernière en date est celle en compagnie de Kanye West pour aller dîner dans le restaurant parisien Ferdi, dans lequel le couple s’était déjà rendu cette semaine.

Bianca Censori se cache avec son téléphone !

À cette occasion, Bianca Censori a, comme souvent, réussi à attirer tous les regards sur elle, avec un haut totalement transparent, de même que ses collants transparents, et évidemment, comme toujours, sans pantalon. En plus de cela, elle était encore sans aucun sous-vêtement, et ses vêtements transparents laissent apparaître tout son corps. Sur les images captées par les paparazzis que vous pouvez découvrir sur Twitter, Ye et sa femme quittent le restaurant, et la jeune femme prend tout de même soin de cacher son entrejambe à l’aide de son smartphone, comme elle l’avait déjà fait par le passé lors d’autres sorties en public, sans doute afin d’éviter de choquer les personnes autour d’elle.

Les critiques envers le couple de stars ne semblent pas les affecter. Vivement critiquée pour son manque de pudeur, Bianca Censori ne semble visiblement aucunement préoccupée malgré le risque d’une amende pour exhibitionnisme selon la loi. Pendant ce temps, le rappeur américain vient de toucher le jackpot avec les sessions d’écoute de son album “Vultures”. Il a empoché la somme de 12 millions de dollars avec son acolyte Ty Dolla Sign.