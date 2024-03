Bianca Censori affichée comme un trophée nu par Kanye West selon père

Le couple Kanye West et Bianca Censori agite toujours et encore la presse ! Des proches de la jeune femme avaient déjà dénoncé l’emprise du rappeur américain sur sa femme, et son père vient à son tour de critiquer son “comportement vulgaire” et affirme qu’elle est un “trophée nu” pour Ye.

Suite à son divorce difficile avec Kim Kardashian, Kanye West a réussi à retrouver l’amour en compagnie d’un jeune mannequin et architecte australienne du nom de Bianca Censori. Le couple s’est marié en toute discrétion l’année passée et depuis leur union, ils ne cessent tous les deux de faire sensation avec la presse. C’est fréquemment le style vestimentaire de la jeune femme qui fait débat. Elle apparaît très souvent dans des tenues très légères, ce qui suscite la controverse, notamment avec ses vêtements transparents sans aucun sous-vêtement lors de ses sorties parisiennes. Le couple est en séjour à Paris depuis quelques jours et défraie la chronique, un comportement auquel le père de Bianca vient de réagir.

Le père de Bianca Censori craint que Kanye West impose des looks de mode choquants !

C’est dans des propos recueillis par le Daily Mail que Léo, le papa de Bianca Censori, déplore l’attitude extravagante du couple et l’influence néfaste de Kanye West sur sa fille dont l'”apparence” blesse sa famille. Il s’indigne d’un comportement “vulgaire” et décrit la jeune femme de 29 ans comme un “trophée nu” que Ye a transformé en une sorte de “marchandise marketable à l’aspect vulgaire”. Les déclarations de Léo rejoignent celles d’autres proches de l’architecte de Yeezy qui accusent le rappeur de l’isoler du monde réel. Il lui aurait bloqué l’accès aux réseaux sociaux en assurant vouloir la protéger.

Le papa de Bianca Censori s’agace du fait que Kanye West ne laisserait pas l’une de ses propres filles s’habiller dans des tenues aussi vulgaires que celles de sa femme en public. “Leo veut honnêtement faire asseoir Kanye pour lui faire comprendre qu’il fait du mal à sa famille en transformant sa fille bien-aimée en un produit commercialisable à l’allure trash”, décrit un proche de la famille de Bianca Censori, puis conclut, « Aucun homme ne devrait jamais encourager la femme qu’il aime à sortir en public et à se présenter ainsi. Ce n’est pas de l’amour. C’est du contrôle. ».