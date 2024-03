50 Cent s’amuse encore de Diddy

50 Cent s’acharne sur Diddy et ses malheurs !

C’est lors d’un concert de son “Final Lap Tour” organisé à Phoenix, en Arizona, le dimanche 3 mars au Talking Stick Resort Amphitheatre que 50 Cent a de nouveau attaqué Diddy. Sur scène, Fifty a tenté de faire réagir la foule à l’annulation d’un précédent show dans la même ville l’année dernière, en raison des fortes chaleurs (46°C). Il en a profité pour se moquer de Puff Daddy :

“Quelqu’un aurait pu vraiment tomber dans les pommes. S’ils étaient morts, ça aurait été la merde. Live Nation aurait fait comme s’ils n’avaient rien à voir avec le concert”, a commenté le rappeur américain 50 Cent en plein milieu de son concert face au public sur l’annulation de ce concert évoqué ci-dessus. Puis, il a poursuivi sur sa responsable si l’un de ses concerts tourne mal : “’50 est le promoteur, 50 a fait de la merde. On lui avait dit de ne pas le faire.’ C’est ce que vous m’auriez fait.”.

“Je ne sais pas comment vous vivez dans ce foutu endroit, il faisait 46°C la dernière fois que je suis venu ici. Certains d’entre vous m’ont insulté”, a décrit 50 Cent au début de son allocution pour expliquer son intervention. Il a ensuite conclu son intervention avec une pique à Diddy : “C’est ce que vous m’auriez fait. C’est fou. Je vous aime, pourquoi vous ne m’aimez pas en retour ? ‘Where is the love ?’ Attendez, attendez, on ne veut pas trop de ‘love’. Vous savez bien ce qui est arrivé avec ‘Brother Love’.“.

En effet, “Brother Love” est un surnom attribué à Diddy en 2017, le rappeur américain a modifié son nom de scène à plusieurs reprises depuis le début de sa carrière, en passant par Brother Love, Sean Love Combs, P.Diddy ou encore Puff Daddy. Il se trouve actuellement en pleine tourmente suite aux multiples accusations d’agressions sexuelles envers des femmes et des hommes, et des plaintes ont été déposées à son encontre.

50 Cent throws shots at Diddy (Brother Love) as he explains to an Arizona crowd why he had to reschedule the show. pic.twitter.com/CwgcZmvmCb

— The Art Of Dialogue (@ArtOfDialogue_) March 5, 2024