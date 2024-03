Booba tacle Ngannou après son KO et l’avait prédit

Booba valide la victoire de Joshua !

Après avoir taclé Cédric Doumbé pour sa défaite contre Baki en félicitant ce dernier pour sa victoire, Booba, fan des sports de combat, a commenté la défaite par KO de Francis Ngannou contre Anthony Joshua en apportant son soutien au Britannique tout en se moquant de “The Predator”.

Avant le combat entre Benoit Saint-Denis et Dustin Poirier, pour lequel Booba soutient le Français dans ce choc de l’UFC cette nuit à Miami, le rappeur français s’est exprimé sur les deux autres combats de cette semaine.

Il a d’abord jubilé du triomphe de Baki contre Doumbé en promettant la sortie d’un single dédié au premier nommé avant de parler du duel entre Francis Ngannou et Anthony Joshua. Dans une première prise de parole en réponse à un internaute, B2O a déclaré que ce combat était du “cirque” et qu’il ne comprenait pas le choix du Camerounais de quitter l’UFC pour le PFL et de ne pas combattre en MMA depuis ce changement de ligue pour se consacrer à la boxe anglaise.

B2O pique encore Ngannou !

Suite à cette critique, Booba a suivi de près l’affrontement entre Francis Ngannou et Joshua dans la nuit de vendredi 8 mars au samedi 9 mars 2024. Il s’est satisfait de la victoire du champion olympique aux JO de Londres en 2012 dès le deuxième round par KO et s’est moqué de l’ancien pratiquant de MMA de l’UFC.

“Tout est rentré dans l’ordre“, a-t-il tweeté pour commencer, avec un émoji mort de rire, avant d’ajouter : “C’est ça votre problème. Vous écoutez pas!“, avec un émoji paume sur le visage ainsi qu’une illustration des paroles de son morceau “Gotham” produit par Twinsmatic paru en 2018 avec la phrase “Droite d’Anthony Joshua t’ferme la boca“ en référence au KO de Ngannou par Joshua.

Booba rappelle dans cette punchline qu’Anthony Joshua est connu pour avoir des frappes lourdes lui permettant de gagner de nombreux combats par KO. Il ne semble pas convaincu du choix de Ngannou de se lancer dans la boxe anglaise au lieu du MMA.

Tout est rentré dans l’ordre 😂👌🏾 — Booba (@booba) March 9, 2024