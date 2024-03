Hanouna affirme avoir lancé la carrière d’Aya Nakamura après leur clash

Dans son émission, Cyril Hanouna s’est exprimé sur son échange tendu avec Aya Nakamura. L’animateur a tenu des propos surprenants qui ont interpelé les fans de la chanteuse. Il a affirmé avoir contribué à lancer sa carrière à ses débuts, avant qu’elle n’atteigne les sommets.

Aya Nakamura a recadré Cyril Hanouna sur le réseau social Twitter. Elle lui reprochait d’avoir convié Verlaine Djeni à s’exprimer sur son invitation à se produire aux JO de Paris avec une possible interprétation sur scène d’une chanson d’Edith Piaf. Djeni s’est ouvertement opposé à une éventuelle performance de l’interprète de “Pookie” aux Jeux Olympiques. Face aux milliers de commentaires racistes et aux messages haineux, la chanteuse a pris la parole sur Twitter pour se défendre. Baba est revenu sur cette affaire dans “PAF avec Baba” en direct avec ses chroniqueurs.

“Je m’en tape total d’Aya Nakamura”, tacle Hanouna !

Lors de cette séquence, Hanouna a choqué la communauté de fans d’Aya Nakamura. Il a affirmé avoir soutenu la chanteuse pour débuter sa carrière : “Son premier live, c’était chez moi. Je l’aime bien, ça me fait de la peine, en plus on l’a beaucoup poussée. Le monsieur qui est venu ne venait pas du tout pour la représenter”. Sauf que cela ne s’avère pas totalement exact. Aya a commencé à devenir populaire avec le tube “Love d’un voyou” en compagnie de Fababy en 2015, qu’elle a interprété en live dans diverses émissions. Elle a ensuite connu la réussite en solo avec les singles “Brisé” et “Comportement” en 2017 avant l’énorme carton “Djadja”. C’est à partir de ce succès qu’Hanouna a effectivement convié Aya sur le plateau de TPMP pour des lives.

“Je pense qu’elle n’a rien compris, ça a été un tweet compulsif.” a ensuite ajouté Baba. “Je m’en tape total d’Aya Nakamura, elle ne va pas changer ma vie. J’étais très sympa avec elle, on l’a fait démarrer, on l’a prise ici… Je vais mettre ça sur le compte d’une maladresse”. Une déclaration qu’Aya Nakamura n’a pas dû apprécier et à laquelle elle n’a pas donné suite. Les propos de l’animateur ont bien fait rire les fans de la chanteuse qui se sont amusés à se moquer de lui sur Twitter.

🚨Les propos de Hanouna et de sa bande de guignols dans TPMP D’après lui Aya Nakamura lui doit certaines choses 🤮pic.twitter.com/qE7M8y9B4Z — Fresh Rap🍹 (@Fresh_Rap7) March 11, 2024

Cyril Hanouna : – Aya Nakamura on l’a fait démarrer… MEILLEURE BLAGUE DE LA DÉCÉNIE 😂😂😂#TPMP pic.twitter.com/joZyJUsPZd — Twittoz (@Twitt00z) March 11, 2024

Xptdrrrrrrr écoutez ce qu’il dit sur Aya Nakamura « on l’a fait démarrer » nan vrmt Cyril Hanouna faut qu’il arrête avec les mensonges pic.twitter.com/QQWzGvsTQB — iLoveRAP 🐝 (@iLoveRAP___) March 11, 2024