Diddy accusé de viol sur une mineure de 16 ans

Une accusatrice de Diddy a rectifié sa plainte déposée contre le rappeur en alléguant qu’elle était encore mineure lors d’un viol présumé en 1990. Selon sa récente description des faits, elle n’avait que 16 ans.

Liza Gardner a initialement intenté une action contre Puff Daddy au mois de novembre 2023. Plus de détails sur l’un des procès auxquels Puff Daddy est confronté ont été révélés ces derniers jours, selon les révélations du média Hot New HipHop.

Liza Gardner accuse Diddy ainsi que l’un de ses proches du nom d’Aaron Hall de l’avoir violée. Cette femme a déposé une plainte devant la Cour suprême du comté de New York pour une agression survenue en 1990 après une soirée au bureau new-yorkais de MCA Records. Dans un premier temps, elle a confié avoir 17 ans au moment du drame avant de revenir sur sa déposition cette semaine en assurant qu’elle n’en avait que 16. Or, l’âge de consentement pour les relations sexuelles est fixé à 17 ans dans l’État de New York, ce qui devrait requalifier la plainte en viol sur une mineure.

L’accusateur du viol de Diddy avait 16 ans au moment de l’agression présumée

La plaignante de Diddy a décrit qu’avec une amie, elles ont rencontré le producteur de musique et Aaron Hall à un événement dans les locaux de MCA Records. Elle énonce dans sa plainte avoir été “physiquement forcée d’avoir des relations sexuelles avec Combs contre son gré”. Puis, elle précise qu’étant mineure, elle n’avait pas pu consentir à boire l’alcool que les deux amis lui auraient offert. Liza Gardner a expliqué que Diddy et Aaron Hall étaient “très dragueurs et insistants” lors de la soirée. Ils se sont ensuite rendus chez Hall pour une after-party où ils ont abusé d’elle. “Une fois que Combs a eu terminé, Liza Gardner est restée allongée dans le lit, choquée et traumatisée”, Aaron l’aurait ensuite également à son tour forcée à avoir une relation sexuelle avec lui.

“Les allégations d’inconduite présumée à l’encontre de M. Combs datant d’il y a plus de 30 ans et déposées à la dernière minute sont toutes complètement niées et rejetées par lui. Il reconnaît qu’il s’agit d’une tentative d’extorsion. En raison de la célébrité et du succès de M. Combs, il est une cible facile pour les accusateurs qui falsifient la vérité, sans conscience ni conséquence, pour un gain financier. La législature de New York n’avait certainement pas l’intention ou ne s’attendait pas à ce que la loi sur les survivants adultes soit exploitée à des fins inappropriées. Le public devrait être sceptique et ne pas se précipiter pour accepter ces allégations non fondées.” s’étaient défendus les avocats de Diddy en réaction à la première plainte déposée au mois de novembre dernier.

Cette affaire s’ajoute aux nombreux autres scandales qui touchent Diddy depuis plusieurs mois sur des agressions présumées.