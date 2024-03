Drake répond avec la manière au clash de Kanye West en utilisant 50 Cent

Le clash entre Drake et Kanye West vient de reprendre, leur conflit n’est pas près de s’arrêter. C’est suite aux insultes de Ye, “va te faire foutre” contre Drizzy, que les hostilités ont repris entre les deux rappeurs. Attaqué, le Canadien a répondu avec une vidéo hilarante de 50 Cent.

La réplique de Drake à Kanye West ne s’est pas fait attendre ! C’est sur Instagram que l’artiste originaire de Toronto a réagi en partageant une vidéo légendaire datée de 2014 de 50 Cent devant la caméra dans laquelle il déclare :

“Je me suis réveillé, j’ai regardé l’ordinateur et l’ordinateur a dit que Floyd a dit : ‘Va te faire foutre T.I., va te faire foutre Nelly et va te faire foutre 50.’ Je me dis : ‘Pourquoi il m’en veut ?’ Nelly a couché avec ta première baby mama Melissa, puis il a pris ta putain de fiancée. Dis plutôt ‘va te faire foutre ce type’.”