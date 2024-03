Kanye West réconcilié avec la mère de Bianca Censori, malgré sa nouvelle tenue obscène

Après les rumeurs d’un conflit avec ses beaux-parents depuis son union il y a plus d’un an avec Bianca Censori, Kanye West semble être en bons termes avec sa belle-mère, comme le démontrent de récents clichés pris par des paparazzis du couple à l’aéroport, même si la compagne de Ye était vêtue d’une tenue exhibitionniste.

Le Daily Mail a dernièrement relayé le témoignage d’un proche du père de Bianca Censori, très remonté contre Kanye West, dans lequel il l’accuse d’avoir une mauvaise influence sur les tenues vestimentaires de sa fille, souvent jugées obscènes comme lors de leur séjour à Paris. Les rumeurs ont aussi circulé avec insistance que les parents de la jeune femme désapprouvaient son mariage avec le célèbre rappeur américain, sauf que de récentes photos prouvent le contraire, en tout cas pour ses liens avec la mère de Bianca, Alexandra Censori.

Même avec sa mère, Bianca Censori s’exhibe !

The Sun a publié des photos d’Alexandra Censori avec Bianca et Kanye West à l’aéroport de Los Angeles. Elle apparait en train de descendre d’un jet privé, tout sourire en compagnie de Ye. Ils semblent tous les deux très complices. La femme du rappeur, ravie d’être avec sa mère et son mari, s’affiche, comme souvent, dans un look sans pantalon, légèrement vêtue d’un body noir très révélateur laissant entrevoir sans pudeur son “arrière-train”. Ty Dolla $ign est également présent pour accompagner le trio.

Kanye est quant à lui habillé d’un habituel ensemble noir, avec des bottes ainsi qu’un sweat à capuche sur lequel est inscrit “F**k Adidas” en langue russe, en référence à son dernier coup de gueule contre la marque aux trois bandes et leur conflit pour la fin de la collaboration avec Yeezy.

Cette rencontre entre Kanye West, Bianca Censori et sa mère, captée par les photographes, est un revirement complet par rapport à l’opinion présumée antérieure des parents de la jeune femme sur Ye, relayée dans la presse à scandale, notamment par le Daily Mail, dont une source avait assuré : “Ses parents sont si angoissés à ce sujet qu’ils ne la reconnaissent pas”.

