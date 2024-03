Francis Ngannou cash sur sa boxe : “J’ai dormi contre Joshua…”

Malgré deux échecs en deux combats contre Fury et Joshua, Francis Ngannou présente un bilan décevant en boxe anglaise après avoir triomphé en MMA pendant plusieurs années. Pourtant, le combattant camerounais ne compte pas abandonner cette discipline et reste convaincu de pouvoir faire mieux en poursuivant son entraînement sur le ring.

Après s’être imposé ces dernières années dans la cage en devenant champion des poids lourds de l’UFC, Francis Ngannou n’a toujours pas connu la victoire en boxe. Pire encore, pour la première fois de sa carrière, il a subi un KO, mis à terre face à Anthony Joshua. Le Predator a même confié dans une récente déclaration avoir perdu la mémoire après avoir reçu le premier coup de son adversaire lors de cette soirée. Il ne s’attendait pas à subir cela contre le Britannique, dont la puissance de frappe l’a mis KO au deuxième round.

Face à Fury, Ngannou avait pourtant réussi des débuts encourageants dans le noble art, mais cela n’a pas suffi contre Joshua. Le pratiquant de MMA est lucide sur son niveau en boxe et compte retourner s’entraîner afin de revenir plus fort, comme il l’a récemment confié dans une vidéo sur YouTube en s’exprimant sur la suite de sa carrière.

“La suite pour moi ? Peut-être un retour dans le monde de la boxe. J’ai l’impression que ce sport me doit quelque chose“, explique le Camerounais sur son rapport à la boxe avant de révéler vouloir, reprendre ce que la boxe a pris en lui pour se relever et revenir meilleur. “Mon égo ne me laissera pas quitter ce sport sans avoir prouvé au monde que je suis un homme fait pour cette discipline. J’ai dormi contre Joshua, mais je ne suis pas tombé. J’ai trébuché, mais je ne suis pas tombé.”.

Francis Ngannou affirme ensuite son intention de vouloir continuer à boxer et se servir de la défaite contre Joshua pour progresser. “Si je persiste, m’entraîne, apprends de ce combat, m’en sers comme une expérience positive pour mon développement personnel, alors ça ne sera plus une défaite”, assure-t-il avant de conclure sur le sujet : “Cela me permettrait d’inverser la vapeur et d’en faire une victoire. Une victoire de vie, pas seulement une victoire sur le plan sportif.”.

Pour le moment, Ngannou n’a pas encore donné d’informations sur son prochain combat de boxe. Son retour en MMA est programmé pour cette année contre Renan Ferreira avec des débuts en PFL.

À lire aussi : “Tu me manques”, la réaction surprise de Francis Ngannou à la photo de Kim Kardashian

Francis Ngannou might not be done with boxing just yet 👀

“What’s next for me, maybe a third boxing match. I feel like boxing owes me something now. I have to regain what boxing took out of me.

I think my ego will not let me step back and let this go like this. I slept but I… pic.twitter.com/IQTMbrjynW

— Championship Rounds (@ChampRDS) March 16, 2024