Kanye West apparait toujours avec Bianca Censori dans une tenue indécente

Bianca Censori toujours aussi obscène en affiche de trop ! Sa tenue provocante et explicite avec Kanye West attise les inquiétudes grandissantes de ses proches.

Jusqu’où ira la jeune femme dans ses tenues en public de plus en plus légères, la dernière sortie du couple a encore attiré les paparazzis avec un look toujours aussi indécent de l’épouse de Ye.

Bianca Censori faire encore dans l’obscène avec Kanye West et ose toujours plus !

Comme lors de toutes ses sorties à Los Angeles avec Kanye West à ses côtés, Bianca Censori apparait dans des accoutrements déconcertants. Pour une fois, la jeune femme a oublié la transparence, mais ne porte toujours pas de pantalon. Pour accompagner son mari à West Hollywood afin de se rendre chez un glacier puis dans un salon de bronzage, elle a opté pour des sous-vêtements argentés, avec comme haut un simple soutien-gorge et comme bas mini short extra court avec string laissant apparaitre son arrière-train comme avec ses récentes tenues de ces derniers jours.

Avec ce look, Bianca Censori n’a pas dérogé à sa règle des derniers mois depuis son mariage avec Kanye West, elle affiche sans pudeur les parties de son corps avec fréquemment des styles extravagants qui questionnent sur son état mental et la possible emprise qu’aurait le rappeur sur sa compagne depuis leur union. Un analyste du comportement a dernièrement assure cela n’a rien de normal, mais pourrait bien être une stratégie de Ye pour faire parler de lui dans la presse.

Des médias américains comme TMZ ont également remarqué que ce style de Bianca Censori ressemble étrangement à celui de Kim Kardashian sur des photos datées de 2018, des clichés sur lesquels l’ex-femme de Kanye West s’affiche en bikini argenté. Ye à l’inverse de son épouse, était davantage vêtu, dans une tenue très classique avec un large pantalon et un pull noir.

