Bianca Censori : son père, choqué par ses tenues osées, exige son retour

Nouvelle polémique sur le comportement vestimentaire de Bianca Censori en compagnie de Kanye West. D’après les révélations du Daily Mail, le père de la jeune femme souhaite son retour en Australie afin d’avoir des explications sur ses tenues trop osées lors de ses sorties en public avec son mari.

Le couple Bianca Censori et Kanye West ne cesse de faire la Une de la presse people chaque semaine avec les photos des différents looks de l’architecte australienne lors de ses apparitions publiques. Elle attire constamment les regards sur elle, ainsi que les paparazzis à l’affût pour immortaliser les tenues souvent indécentes de la compagne de Ye. Cette situation agace le père de Bianca, dont des proches avaient déjà révélé l’agacement dans des propos relayés par le Daily Mail.

Le père de Bianca Censori n’est pas intimidé par Kanye West !

Il y a quelques jours, Bianca Censori a été aperçue à l’aéroport avec son mari ainsi que sa mère, Alexandra. En apparence, tous les trois semblaient s’entendre parfaitement et très complices, mais cela n’a visiblement pas apaisé certaines tensions dans la famille. Selon le média britannique, Leo Censori aurait fait une requête à Ye pour se rencontrer rapidement en Australie, afin de discuter, face à ses inquiétudes sur le comportement de sa fille et ses tenues extravagantes.

Au début du mois de mars, Alexandra Censori aurait été perturbée par l’attitude intimidante de Kanye West lors de sa rencontre avec lui. “Kanye West a été invité en Australie, mais Bianca ne souhaite pas s’y rendre, car elle sait comment son père réagira”, a confié un proche au Daily Mail, précisant : “Leo a envie de s’asseoir avec son gendre et n’a pas l’intention de se laisser intimider”.

Des rumeurs sans confirmation ont aussi dernièrement affirmé que le couple Bianca Censori et Kanye West serait prêt à accueillir leur premier enfant en commun. “Ils ont besoin d’aide, pas d’enfant”, a réagi Leo Censori à cette rumeur. Il fait face à une certaine déception concernant l’union entre sa fille et le rappeur américain, en raison de l’influence néfaste de celui-ci. Désemparé face à ce problème, le récent séjour d’Alexandra Censori aux États-Unis avait d’ailleurs pour but d’aider la jeune femme à se “sauver”, mais elle a toujours arboré des tenues aussi explicites dans ses sorties cette semaine.