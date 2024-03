Diddy, une scène troublante avec Justin Bieber encore ado scandalise

Diddy n’en finit plus de faire l’actualité cette semaine ! Depuis les perquisitions du FBI à ses domiciles, les dossiers compromettants ne cessent de sortir dans les médias et sur les réseaux sociaux, dont une ancienne vidéo en compagnie de Justin Bieber encore adolescent.

Justin Bieber est devenu une star internationale très jeune et a travaillé depuis le début de sa carrière avec des grands noms de l’industrie musicale comme Diddy. Suite au scandale des révélations contre Puff Daddy, d’anciennes images de ce dernier avec le chanteur canadien ont refait surface et la séquence fait polémique. Dans la fameuse scène dévoilée, Justin Bieber n’est âgé que de 15 ans et n’est pas encore aussi populaire qu’aujourd’hui, il est au début de sa carrière.

Diddy et Justin Bieber : une vidéo compromettante refait surface

“Il passe 48 heures avec Diddy, où nous traînons et ce que nous faisons, nous ne pouvons pas vraiment le divulguer“, commente tout d’abord Diddy devant la personne qui le filme avant d’ajouter, “Mais c’est vraiment le rêve d’un jeune de 15 ans”. “On m’a confié sa garde. Il est signé par Usher et j’avais la tutelle légale d’Usher quand il a fait son premier album”, précise ensuite Puff Daddy en expliquant avoir la garde de Justin Bieber à cette époque après avoir assuré ne pas pouvoir révéler ce qu’ils font ensemble.

“Je n’ai pas la tutelle légale de lui, mais pour les prochaines 48 heures, il est avec moi et nous allons devenir complètement fous“, précise Diddy dans cette séquence sur sa relation avec Bieber avant d’annoncer qu’ils vont faire une dinguerie, mais sans rentrer dans les détails. Face aux récentes accusations d’agressions et de viols, cette vidéo a encore ranimé les critiques envers Puff Daddy, car il est décrit par ses accusateurs comme un véritable prédateur prêt à tout pour arriver à ses fins.

Dans une interview, Usher a aussi fait des sous-entendus douteux sur ses liens avec Diddy qui l’avait soutenu à son adolescence en l’invitant à venir vivre à son domicile. “J’ai eu l’occasion de voir certaines choses”, a confié le chanteur RnB en ajoutant que tout cela était fou et de préciser qu’il ne mettrait jamais ses enfants dans l’un des camps du rappeur car des “choses” s’y passent.