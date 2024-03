Kanye West n’aurait pas forcé Bianca Censori à porter des tenues osées

Dans les nombreux témoignages contre Kanye West accusé d’imposer à sa femme Bianca Censori des tenues vestimentaires souvent jugées très osées, une déclaration vient de prendre la défense du rappeur américain face aux rumeurs de sa supposée emprise sur sa compagne depuis leur union.

Le couple Kanye West et Bianca Censori fait constamment les premières pages de la presse people avec le style controversé des habits de Bianca Censori lors de ses sorties en public. Elle arbore fréquemment des vêtements transparents et provocateurs laissant apparaître son anatomie. Dans des propos recueillis par le média Page Six, une source du secteur de la mode explique que West et Censori savent très exactement ce qu’ils font. Cette dernière ne subirait aucune manipulation de son mari. Elle serait totalement impliquée et sur la même longueur d’onde que Ye.

Kanye West ne manipule pas sa femme Bianca Censori pour lui faire porter des tenues indécentes !

“Les gens confondent la créativité de Bianca”, a déclaré cette source de l’industrie de la mode à Page Six. “C’est une personnalité phénoménale, une actrice phénoménale, qui sait divertir le public. C’est une artiste de performance. Bianca est autant une artiste que Ye.” “Peut-être qu’elle l’utilise comme une marionnette”, ironise cette spécialiste avant d’aller encore plus loin en assurant que le couple est ravi des retours sur les tenues de la jeune femme : “Ils ont des gens du monde entier qui les regardent. Parfois, la forme d’art la plus élevée est de ne rien dire.”.

Malik Yusef, partenaire du rappeur Ye, a aussi soutenu que Bianca Censori est libre de choisir ses tenues en concertation avec son mari : “Elle prend ses propres décisions sur la façon de s’habiller. Je pense qu’ils expérimentent ensemble et se disent : ‘Hé, c’est magnifique’.”. Il poursuit en affirmant que l’architecte australienne a compris qu’elle a désormais du pouvoir suite à son mariage avec Kanye West et qu’elle se sent protégée.

Kanye West et Bianca Censori ne devraient donc pas s’arrêter à faire parler d’eux dans les journaux avec les tenues tendancieuses de cette dernière. Ye va sans doute également continuer à afficher sa femme sur son Instagram avec des vidéos et photos révélatrices, avec son consentement, contrairement aux récentes rumeurs. Sa dernière publication de Bianca sur le réseau a d’ailleurs cumulé plus de 1,3 million de “J’aime”, même si cela peut provoquer l’agacement de la famille de la jeune femme, dont le père aurait dernièrement demandé des explications sur leur comportement.